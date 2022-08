Infotag zum Oculus-Campus am 29. August

Der Infotag am 29. August findet am Firmensitz der Oculus Optikgeräte GmbH in Dutenhofen statt. (Foto: Oculus)

WETZLAR-DUTENHOFEN - (red). Fundierte Informationen aus erster Hand – die soll es am Montag, 29. August, von 15 bis 19 Uhr in Dutenhofen geben. Gemeinsam mit der Stadt lädt die Oculus Optikgeräte GmbH zum Infomarkt rund um das Campus-Projekt in Münchholzhausen ein. Anwohner, aber auch Stadtverordnete und alle Interessierten sollen sich vor Ort ein Bild machen, ins Gespräch kommen und Anregungen geben.

Der Infomarkt findet am Firmenstandort in der Münchholzhäuser Straße 29 statt und wird aus vier Themenständen bestehen. Dort werden das Campus-Konzept sowie der Planungsstand und das Planungsverfahren der Stadt vorgestellt. Zudem will die Firma sich und einige ihrer Produkte präsentieren. Sie bietet auch Sehtests an. Parallel finden Firmenführungen statt, zu denen um Anmeldung unter www.oculus.de/campus gebeten wird. Für die Infomesse selbst ist dies nicht nötig. Der Oculus-Campus ist am östlichen Rand Münchholzhausens geplant. Dort sollen ein neues Lager, Produktion, aber auch Wohnungen für Mitarbeiter und ihre Familien sowie ein Begegnungsraum für jedermann entstehen. Arbeit, Familie und Freizeit sollten an einem Standort optimal vereinbart und einen Mehrwert auch für die Nachbarschaft geschaffen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Endausbaustufe werde mit bis zu 800 Arbeitsplätzen gerechnet. Allerdings ist das Vorhaben nicht unumstritten, direkte Anwohner protestieren gegen die ihrer Ansicht nach überdimensionierten Gebäude und die Flächenversiegelung.

Im Artikel über die Pläne von Oculus und Grumbach in der Ausgabe vom Freitag ist der Redaktion ein Fehler unterlaufen: Die Gründung von Oculus geht auf das Jahr 1895 zurück, nicht 1985.