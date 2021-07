Innenstadt-Feuerwehr ehrt treue Kameraden

Hauptversammlung bei der Feuerwehr Wetzlar-Innenstadt (von links): Tim Jöckel, Claudia Meyer, Oberbürgermeister Manfred Wagner, Matthias Golletz, Manuel Rompf, Marcel Bertuleit, Dirk Schuhmann, Fabian Sauer, Eric Lapp, Arne Streng, Federico Fernández und Erwin Strunk Foto: Feuerwehr

WETZLAR - 256 Mal ist die Freiwillige Feuerwehr Wetzlar-Innenstadt im Jahr 2020 ausgerückt. Das hat Wehrführerin Claudia Meyer auf der Jahreshauptversammlung berichtet. Zwar nahm die Zahl der Brandeinsätze leicht ab, dafür waren mehr Hilfeleistungen wie Notfalltüröffnungen, Unwettereinsätze und Hilfen bei Verkehrsunfällen gefragt.

Weniger Brände

mehr Hilfeleistungen

Auch die Innenstadt-Wehr hat die Pandemie zu spüren bekommen: Ausbildungsdienste fielen lange Zeit aus oder fanden in Kleingruppen statt. Maskenpflicht bestand in Fahrzeugen und der Feuerwache.

Zusammen mit Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und dem Leiter der Feuerwehr, Erwin Strunk, freuten sich verdiente Feuerwehrleute aus der Innenstadt über ihre Beförderung: So wurde Arne Streng zum Oberfeuerwehrmann ernannt, Yannik Braas, Eric Lapp und Dirk Schuhmann wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Manuel Rompf und Fabian Sauer sind nun Löschmeister und Federico Fernández sowie Matthias Golletz Oberlöschmeister. Marcel Bertuleit wurde zum Hauptlöschmeister befördert. Michael Stroh wurde zum Brandmeister ernannt und Wehrführerin Claudia Meyer ist nun Oberbrandmeisterin.

Tim Jöckel bekam das silberne Brandschutzehrenabzeichen für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr. Eine besondere Ehre wurde Martin Marx und Mike Schuß zuteil: Sie wurden für ihren 40-jährigen Einsatz in der Wetzlarer Feuerwehr geehrt. Martin Marx erhielt eine Anerkennungsprämie, Mike Schuß das goldene Brandschutzehrenabzeichen am Bande.

Die Geschicke der Wache 1 werden in Zukunft durch die neu gewählte Wehrführung gelenkt. Claudia Meyer, Matthias Golletz und Marcel Bertuleit wurden gewählt. Ein großer Dank galt Tim Jöckel, der aus der Wehrführung ausscheidet.