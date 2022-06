Inner Wheel Gießen-Wetzlar spendet dem Kinderdorf 1500 Euro

Inner Wheel unterstützt das Albert-Schweitzer-Kinderdorf Wetzlar (v. l.): Annemarie Dorfmüller, Annelie Daus, Susanne Högle, Susanne Pitten und Karin Molka. Foto: Albert-Schweitzer-Kinderdorf Wetzlar

WETZLAR - Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf (ASK) in Wetzlar hat erneut eine Spende des Serviceclubs Inner Wheel Gießen-Wetzlar erhalten. Diesmal lautete der Spendenscheck über 1500 Euro.

Beim Wetzlarer Gallusmarkt 2021 hatten die Mitglieder allerlei Selbstgemachtes für den guten Zweck angeboten. Zusätzliche Unterstützung erfuhr der Club aus den eigenen Reihen. Gesa Federlin, die nach einem Umzug nach Süddeutschland den Club nur noch bedingt aktiv unterstützen kann, rundete mit 500 Euro den Spendenbetrag des Inner Wheel Clubs auf die angestrebten 1500 Euro auf.

Zur persönlichen Spendenübergabe begrüßte Susanne Högler, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring ASK Hessen, die zukünftige Club-Präsidentin Susanne Pitten, Schatzmeisterin Annemarie Dorfmüller, die aus dem Amt scheidende Vorsitzende des Fördervereins, Annelie Daus, sowie deren Nachfolgerin Karin Molka im Kinderdorf. Ein Teil der Spende geht an eine der Familienklassen. Sie möchte einen gemeinsamen Ausflug in den Tiergarten unternehmen.