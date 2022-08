Inner Wheel Gießen-Wetzlar spendet ukrainische Kinderbücher

Eine Lehrerin liest an der Wetzlarer Albert-Schweitzer-Schule mit Kindern Bücher in ukrainischer Sprache. Foto: Susanne Pitten

WETZLAR - Die Mitglieder des Inner Wheel Clubs Gießen-Wetzlar haben in der Albert-Schweitzer-Schule in Wetzlar 30 Kinderbücher in ukrainischer Sprache, einige auch zweisprachig, an Flüchtlingskinder übergeben. Bei der Auswahl war nach Angaben des Serviceclubs Maren Bonacker von der Phantastischen Bibliothek Wetzlar behilflich.

Dauerhafter Standort in der Phantastischen Bibliothek

Die Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar habe große Erfahrung bei der Integration von Flüchtlingskindern und ihren Eltern, schreibt Inner Wheel in einer Pressemitteilung. Clubpräsidentin Susanne Pitten und die ehemalige Präsidentin Bettina Wolf sowie Angelika Nitschke vom Projekt "Vorlesen in Familien" der Phantastischen Bibliothek haben kürzlich eine Bücherkiste im Wert von 250 Euro an die ukrainischen Kinder, Schulleiterin Astrid Kalantzis und zwei Lehrerinnen überreicht.

Die Schüler haben die Bücher über die Ferien mitgenommen und geben sie danach wieder ab. Die Kiste hat ihren Standort in der Phantastischen Bibliothek. Dort können Eltern, Lehrer und Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Bücher ausleihen.