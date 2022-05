3 min

Internationaler Museumstag: Goethe, Trachten, Legionäre

Am Sonntag ist wieder Internationaler Museumstag. Auch Einrichtungen aus der Region sind dabei - so etwa in Wetzlar, Braunfels, Lahnau und Dillenburg. Ein Überblick.

Von Gert Heiland Redakteur Wetzlar