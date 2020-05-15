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Freitag, 15.05.2020 - 06:30
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Internationaler Museumstag steht im Zeichen von Corona

Neue Wege gehen viele Museen am Sonntag zum Tag der Museen. Die Sammlungen und Ausstellungen sind nur online zugänglich.

Der Kaufladen im Werdorfer Schloss ist am Sonntag leider nur virtuell zu bestaunen. Screetshot: Gert Heiland

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Fotos
Der Kaufladen im Werdorfer Schloss ist am Sonntag leider nur virtuell zu bestaunen. Screetshot: Gert Heiland

Der Kaufladen im Werdorfer Schloss ist am Sonntag leider nur virtuell zu bestaunen. Screetshot: Gert Heiland

Die bauchigen Krüge sind die älteren, weiß Karl-Günther Süß. Etwa 80 historische Heilwassergefäße sind am Sonntag erstmals im Netz auf der Leuner Museumsseite zu sehen. Foto: Gert Heiland

Die bauchigen Krüge sind die älteren, weiß Karl-Günther Süß. Etwa 80 historische Heilwassergefäße sind am Sonntag erstmals im Netz auf der Leuner Museumsseite zu sehen. Foto: Gert Heiland

Das Familienmuseum von Schloss Braunfels ist - unter Einhaltung aller gebotenen Verhaltensmaßregeln - auch analog zu besichtigen. Foto: Regionalmanagement Lahn-Dill-Wetzlar

Das Familienmuseum von Schloss Braunfels ist - unter Einhaltung aller gebotenen Verhaltensmaßregeln - auch analog zu besichtigen. Foto: Regionalmanagement Lahn-Dill-Wetzlar

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