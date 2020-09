Investitionen in Abwasserentsorgung steigen deutlich

Das Projekt einer interkommunalen Klärschlamm-Verbrennungsanlage in Gießen ist voraussichtlich tot. Das sagte Holger Kirstein, Chef der Stadtentwässerung, am Dienstag in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes auf Nachfrage. Das Projekt habe nach vier Jahren kurz vor der Unterschriftsreife gestanden, jedoch habe ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes die kommunale Kooperation bei Bau und Betrieb der Anlage für unzulässig erklärt. Die Stadt Gießen prüfe zwar, ob sich die Anlage auch in Form einer GmbH verwirklichen lasse. Das werde aber lange dauern, so Kirstein. "Bis es soweit ist, gehe ich davon aus, dass die Entsorgungswirtschaft die fehlenden Kapazitäten auf die Beine stellt."

Die Klärschlammentsorgung ist für die Kommunen in den vergangenen Jahren zusehends zum Kostenfaktor geworden, da die Ausbringung auf landwirtschaftlichen Flächen kaum noch erlaubt ist. Der im Klärschlamm enthaltene Phosphor soll stattdessen durch Verbrennung des Schlammes wiedergewonnen werden. Dafür ist die sogenannte Monoverbrennung nötig, also eine Anlage, in der nur und ausschließlich Klärschlamm verbrannt wird. In der Vergangenheit wurde dieser zum Beispiel auch in Müllverbrennungsanlagen beigemischt.

Der Abwasserverband Wetzlar bezahlt für die Entsorgung seines Klärschlammes in diesem Jahr laut Haushalt 129,23 Euro je Tonne, bei 4100 Tonnen jährlich also rund 530 000 Euro. Im Vorjahr hatte die Entsorgung lediglich 78 Euro je Tonne gekostet.