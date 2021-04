Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG WETZLAR/DILLENBURG - Wetzlar/Dillenburg (red). Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises hat am Mittwoch (Stand, 7.30 Uhr) 155 neue Corona-Fälle registriert. Seit dem 28. Februar 2020 wurden somit 10 299 Corona-Infektionen bestätigt, 8966 der Infizierten gelten als genesen. Die Zahl der in Verbindung mit dem Coronavirus gestorbenen Personen steigt um eine auf 199 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 248,97 (Dienstag: 202,41). Die Inzidenz ist die Zahl der Neu-Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. 887 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Seit Beginn des Impfstarts am 28. Dezember wurden im Kreis 45 842 Injektionen verimpft, davon haben 14 497 Personen bereits ihre Zweitimpfung erhalten.