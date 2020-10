Hans-Jürgen Irmer ist CDU-Spitzenkandidat für die Kreistagswahl. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR/WETZLAR/DILLENBURG - Die CDU Lahn-Dill geht mit ihrem Parteivorsitzenden Hans-Jürgen Irmer an der Spitze in die Kommunalwahl am 14. März kommenden Jahres. Der Kreisverband nominierte am Freitag in der Aßlarer Stadthalle seine Kandidaten für die Wahl des Kreistags. Die CDU ist dort aktuell mit 25 Abgeordneten stärkste Fraktion.

Spitzenkandidat auf der 69 Namen umfassenden Liste für die Wahl ist der Wetzlarer Irmer, Bundestagsabgeordneter und seit 41 Jahren Kreistagsabgeordneter sowie seit 1989 CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Auf den weiteren Plätzen folgen: Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller (Bischoffen), Landtagsabgeordneter Jörg Michael Müller (Herborn), Nicole Petersen (Mittenaar), Landtagsabgeordneter Frank Steinraths (Wetzlar), Katja Silbe (Leun), Kevin Deusing (Dillenburg), Anna-Lena Bender (Hüttenberg), Bürgermeister Carsten Braun (Driedorf), Heike Ahrens-Dietz (Solms) und Michael Hundertmark (Wetzlar). Außer Braun sind alle bereits im Kreistag vertreten.

Versammlungsleiter Jörg Michael Müller konnte in der Aßlarer Stadthalle 99 Delegierte aus den Ortsverbänden begrüßen. Ausdrücklich wies er darauf hin, dass die CDU Lahn-Dill ganz bewusst auf eine Frauenquote verzichtet habe. Unter den ersten 26 Kandidaten der CDU-Liste sind zehn Frauen.

Irmer verwies auf 180 Anträge, die die CDU-Fraktion im Kreistag eingebracht habe. Leider seien viele dieser Anträge von der Regierungskoalition aus SPD, Grünen, Freien Wählern und FDP abgelehnt worden. Trotz ihrer Oppositionsrolle hat die CDU laut Irmer "zahlreiche wichtige Erfolge auf vielen Feldern" erzielt. Als größten davon nannte der Spitzenkandidat das Schulzentrum in Wetzlar. "Ohne die CDU gäbe es kein neues Schulzentrum."

Es brauche mittlerweile vier Parteien, um die CDU als stärkste Kraft im Kreistag "vom Regieren abzuhalten". Die CDU will bei der Kommunalwahl im März so stark werden, dass gegen oder ohne sie eine Kreisregierung nicht zustande kommen kann. "Die Zeit für einen Wechsel ist reif, 35 Jahre SPD im Kreis sind genug", gab Irmer als Parole aus.