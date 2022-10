Islamische Gemeinde setzt auf gute Nachbarschaft

Zeit zum Austausch: Das bietet die islamische Ahmadiyya-Gemeinde in Wetzlar. Foto: Ahmadiyya-Gemeinde Wetzlar

WETZLAR-NIEDERGIRMES - Um Begegnung und den Dialog in der Nachbarschaft ist es beim "Tag der offenen Tür" in den Gebetsräumen in der Philipstraße in Niedergirmes gegangen.

Anlässlich der Interkulturellen Woche hatte die islamische Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat Wetzlar wieder die Möglichkeit gehabt, das Programm zu gestalten.

Dieses dauerte von 10 bis 18 Uhr und hatte einiges zu bieten: Die Gäste hatten unter anderem die Möglichkeit, anhand von Videos einen Einblick zu erhalten, wie die muslimische Gemeinde die Corona-Zeiten erlebt hat. Auch eine Reise durch die islamische Zeit wurde gezeigt. Bei einer Ausstellung bekamen die Besucher eine Einsicht über den Islam, dessen Entstehungsgeschichte, die Praxis und das Verständnis der Ahmadiyya Muslim Jamaat.

Im Gespräch über

Aspekte des Glaubens

Bei Kaffee und Snacks stand in Einzelgesprächen der Austausch im Vordergrund. Die Veranstalter schreiben: "Es wurde ein vorurteilsbefreites Licht auf den Islam geworfen, und es fand ein Informationsaustausch über unterschiedliche Aspekte des Glaubens statt."