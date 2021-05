Israel-Experte: Große Sorge auch um den inneren Frieden

Friedensdemo am 13. Mai von jüdischen und arabischen Israelis in Pardes Hanna (nahe der Gießener Partnerstadt Netanya), also kurz nach den schwersten Ausschreitungen in Akko, Lod und Jaffa. Auf dem braunen Schild steht in Hebräisch: Nein zu Gewalt, Nein zu Rassismus. Auf den kleinen lila Postern in Arabisch und Hebräisch: Gemeinsam gegen Gewalt. Foto: Noa Shpigel