Ist auf der Lahninsel alles erlaubt?

Wetzlar-Naunheim (pre). Was war da los am Wochenende auf der Naunheimer Lahninsel? Eine große Party unter freiem Himmel, laute Musik, 40 bis 50 Menschen, die ohne Abstand und Maske ausgelassen feiern - so beschreibt eine Leserin der Redaktion ihre Eindrücke bei einem Besuch am Sonntagnachmittag.

Wir haben die Stadtverwaltung mit den Schilderungen konfrontiert und um eine Einordnung gebeten. Im Rathaus, berichtet Sprecherin Kirsten Ohlwein, seien bislang keine Beschwerden zu etwaigen Vorkommnissen auf der Lahninsel eingegangen. "Wir nehmen den Hinweis aber sehr gerne entgegen und werden die Lahninsel noch einmal gesondert betrachten und, sofern im Rahmen der Kontrollen machbar und möglich, auch wieder engmaschiger kontrollieren."

Angesichts steigender Coronazahlen ist die Ordnungspolizei aktuell verstärkt im Einsatz, vorige Woche fand eine Kontrolle der Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt statt, zudem werde auch in Bussen und Geschäften kontrolliert. Auch die Lahninsel habe man im Blick. Es sei aber unmöglich, immer dann vor Ort zu sein, wenn sich die Lage vermeintlich zuspitze.

Die Leserin, die sich an die Reaktion gewandt hatte, wird das kaum zufriedenstellen. Sie wundert sich, dass in Schulen gerade strenge Regeln gelten, aber auf der Lahninsel scheinbar alles erlaubt sei.