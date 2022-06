Ist der Schillerplatz in Wetzlar bald autofrei?

Erinnern Sie sich noch? Vor ziemlich genau fünf Jahren, im Juli 2018, organisierte die Stadt den Schillerplatz um. Seither kann der Verkehr nur noch in eine Richtung rollen, nämlich in Richtung Steighausplatz. Vorher war auf der engen Durchfahrt tatsächlich Begegnungsverkehr möglich, heute kaum noch vorstellbar.

Mit der verkehrlichen Umgestaltung wurden seinerzeit auch die Flächen für die Außengastronomie neu gestaltet. Die Stellplätze direkt vor der Gastronomie auf der Westseite des Platzes fielen weg, dort dürfen seither Tische und Stühle für Gäste stehen.

Vorher saßen Restaurant- und Cafébesucher in der zweiten Reihe, so formulierte es der seinerzeitige Bürgermeister und Baudezernent Harald Semler (FW). Direkt vor ihnen parkten Autos. Da kam es auch vor, dass die Abgase sozusagen bis in den Eisbecher geblasen wurden, wenn direkt daneben ein Auto rückwärts einparkte. Die Bedienungen mussten erst die Straße mit Verkehr in zwei Richtungen überqueren, um zu den Gästen an den Außentischen zu gelangen. So etwas gebe es wohl nur in Wetzlar, hatte sich anderthalb Jahre zuvor der CDU-Stadtverordnete Fritz Teichner geärgert und für seine Fraktion den Antrag vorgelegt, die Stadtverwaltung solle prüfen, wie die Situation am Schillerplatz besser werden kann. Das Ergebnis ist bis heute zu sehen (diw/pre)