Ist die Bibel moderner als die katholische Kirche?

20 Frauen und Männer folgen einem Aufruf von "Maria 2.0" und halten vor dem Wetzlarer Dom eine Mahnwache für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche ab.

WETZLAR - WETZLAR. Zugang zu kirchlichen Ämtern haben mehr als 20 Frauen und Männer bei einer Mahnwache vor dem Wetzlarer Dom gefordert. Die Initiative "Maria 2.0" hat bundesweit eine Aktionswoche unter dem Motto "Gleiche Würde - gleiche Rechte" ausgerichtet. In Wetzlar trat die im vergangenen Jahr gegründete Gruppe aus der Pfarrei St. Anna Biebertal auf, zu der auch die Kirchorte Biebertal, Odenhausen, Krofdorf und Wißmar sowie Aßlar, Dorlar, Ehringshausen und Katzenfurt gehören.

Claudia Spieler (Wißmar) sagte, die katholische Kirche müsse ihre Praxis ändern, um zukunftsfähig zu bleiben. Sie prangerte den sexuellen Missbrauch durch Priester an, forderte die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Aufhebung des Zölibats und die Ausrichtung der kirchlichen Sexualmoral an der Lebenswirklichkeit.

Pfarrer Hofacker stärkt Teilnehmern den Rücken

Pfarrer Peter Hofacker begrüßte die Forderungen der Initiative "Maria 2.0". "Es ist mehr als die Zeit, dass den Frauen mehr Rechte in der katholischen Kirche eingeräumt werden", so der neue Geistliche am Dom. Schon im Neuen Testament sei von Frauen im Diakonat die Rede. Dies sollte auch heute möglich sein.

Die Teilnehmer der Mahnwache trugen Schilder mit sich mit Aufschriften wie: "Vatikan - Muttikan", "Vatikan verharrt in Starre" oder "Die Erde ist eine Scheibe und Weihämter nur für Männer".