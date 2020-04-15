Mittwoch,
15.04.2020 - 14:58
1 min
Ja zu Festspielen?
Können die Wetzlarer Festspiele in diesem Jahr stattfinden? Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Noch hoffen die Veranstalter, dass zumindest ein Teil der Veranstaltungen stattfinden kann.
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