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Mittwoch, 15.04.2020 - 14:58
1 min

Ja zu Festspielen?

Können die Wetzlarer Festspiele in diesem Jahr stattfinden? Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Noch hoffen die Veranstalter, dass zumindest ein Teil der Veranstaltungen stattfinden kann.

Ob die Wetzlarer Festspiele, hier ein Konzert mit den "White Eagles", in diesem Jahr stattfinden können, das ist angesichts der Corona-Krise noch unklar. Archivfoto: Peter Cornelius

Ob die Wetzlarer Festspiele, hier ein Konzert mit den "White Eagles", in diesem Jahr stattfinden können, das ist angesichts der Corona-Krise noch unklar. Archivfoto: Peter Cornelius

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