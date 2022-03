Jagdgenossen Wetzlar-Dutenhofen spenden Geld für 300 Bäume

Hier wird aufgeforstet: Bernd Rafalzik (l.) und seine Jagdgenossen übergeben die Spende an den Förderverein Stadtwald, vertreten durch Ulrike Göttlicher-Göbel, Norbert Kortlüke, Uwe Schmal und Förster Thomas George. Foto: Stadt Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR-DUTENHOFEN - Eine Geldspende von 1500 Euro für die Aufforstung des Dutenhofener Waldes hat die Jagdgenossenschaft Wetzlar-Dutenhofen am internationalen "Tag des Waldes" am Dutenhofener Wald an den Förderverein Stadtwald Wetzlar übergeben.

Pächtern ein gepflegtes Revier zur Verfügung stellen

Während der jüngsten Jahreshauptversammlung sei spontan Geld für diesen Zweck gesammelt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Diese sei von der Naturlandstiftung noch aufgestockt worden.

Zu den Aufgaben der Jagdgenossenschaft gehöre es, den Pächtern ein gepflegtes Revier zur Hege des Wildbestandes zur Verfügung zu stellen, erläuterte Vorsitzender Bernd Rafalzik. Dazu solle die Spende einen Beitrag leisten.

Ulrike Göttlicher-Göbel, Vorsitzende des Fördervereins Stadtwald Wetzlar , bedankte sich für die großzügige Spende, die die Anpflanzung von 300 Bäumen ermögliche.