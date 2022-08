"James Wood" lockt Elektro-Fans ins Wetzlarer Finsterloh

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder so weit: Musikfans können beim "James Wood"-Festival in Wetzlar feiern. Foto: Kai Dekoeper

WETZLAR - Nach zwei Jahren Corona-Pause geht es auf dem Festplatz Finsterloh in Wetzlar wieder Schlag auf Schlag. Kaum sind die letzten Abbauarbeiten des Ochsenfestes erfolgt, steht mit der TD Entertainment GmbH & Bühnenmaschinerie KG das nächste Veranstalter-Team in den Startlöchern, um den Finsterloh in einen Zauberwald voller elektronischer Klänge zu verwandeln: Am Samstag, den 20. August, findet die siebte Auflage des "James Wood"-Festivals statt, das Fans elektronischer Musik aus ganz Deutschland anlockt.

Veranstalter Christian Minke ist erleichtert, dass sich das Festival trotz der Zwangspause ungebrochener Beliebtheit erfreut. Während andere Teile der Kultur noch unter der Zögerlichkeit der Gäste leiden, wird in der Elektro-Szene schon längst wieder auf Vollgas umgestellt. Und auch für Minke und sein Team ging es mit dem Wegfall der Einschränkungen umgehend wieder von null auf 100.

Das "James Wood" ist dabei mittlerweile fast nur noch Nebensache. Denn mit seinem Unternehmen hat Minke sein Dienstleistungsspektrum erweitert und einen neuen Geschäftszweig etabliert: den professionellen Bau von Bühnenkulissen inklusive Lichtinszenierungen.

Schon weit vor der Pandemie haben sich die Festivals von Minke auch für ihre künstlerischen Aufbauten einen Namen gemacht. Entsprechend hat er sein Team neben den festangestellten Mitarbeitern um einige feste Kooperationspartner erweitert.

Zimmermann, Planer und Grafikdesigner gehören zum Kreis der TD Entertainment GmbH & Bühnenmaschinerie KG, um die angefragten Großprojekte in die Tat umsetzen zu können. Während fast die gesamte Event-Branche unter Personalmangel ächzt, sind die früheren Mitarbeiter, die sich während der Pandemie andere Tätigkeitsfelder gesucht hatten, allesamt wieder zurückgekehrt.

"Es ist toll, wie alles wieder angelaufen ist", schwärmt Minke. "Es ist super viel Arbeit, wir sind regelrecht eingesaugt worden von all den Projekten." Besonders stolz ist er darauf, dass er und sein Team auch für echte Szene-Größen arbeiten dürfen: Seine Kulissen kommen derzeit bei den Groß-Konzerten von Paul Kalkbrenner zum Einsatz und sind somit fast in der ganzen Republik unterwegs.

Gewerkelt wird derzeit auch im benachbarten Frankfurt: Die Gießener Firma kümmert sich dort um die Ausgestaltung des neuen Außengeländes vom in der Szene berüchtigten "Tanzhaus West". Damit nicht genug: Auch für die Ausgestaltung der erst 2019 ins Leben gerufenen Elektro-Stage des "Open Flair"-Festivals in Eschwege zeichnet das mittelhessische Unternehmen verantwortlich. "Ich bin ein bisschen stolz, bei Hessens ältestem und etabliertestem Festival mit an Bord sein zu können", freut sich Minke.

Bei all den Projekten sind es aber vor allem die eigenen Veranstaltungen, die ihm besonders am Herzen liegen. Dies gilt insbesondere für das "James Wood"-Festival. "Hier hat für uns quasi alles angefangen", so Minke. "Für mich und meine Crew ist es ein Heimspiel. Da ist die Motivation besonders groß."

Bewährtes soll bleiben, dennoch soll das Festival jedes Mal auch neue Akzente setzen. Erstmals sind in diesem Jahr international bekannte Künstler dabei: "Pan-Pot", Chris Liebing und "Dubfire" sind nur einige der Namen, die die Herzen vieler Elektro-Fans höher schlagen lassen. "Aufgrund ihrer Bekanntheit spielen diese Künstler nur noch selten in Deutschland", betont Minke.

Drei Bühnen wird es in diesem Jahr geben, die den Finsterloh wieder einen Tag lang in einen magischen Zauberwald voller Klänge und visueller Reize verwandeln sollen. Das Festival-Gelände wurde deutlich vergrößert, um ausreichend Platz zum Feiern zu geben. Waren bisher immer noch einige Parkplätze direkt am Festival-Gelände zu bekommen, wird nun wie beim Ochsenfest am Helm'schen Grundstück an der Frankfurter Straße geparkt.

Wer eine Verschnaufpause vom Tanzen braucht, findet auf dem weitläufigen Areal auch einen Biergarten, einen Essens-Bereich sowie eine "Chill-Area". Gefeiert wird im Finsterloh von 10 bis 23 Uhr.