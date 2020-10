Jeanette Vollmer folgt auf Reinhard Grün

Jeanette VollmerFoto: J.Laackman PSL-Studios

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Zum 1. Oktober ist die Stelle des ständigen Vertreters des Direktors des Amtsgerichts Wetzlar neu besetzt worden. Zur Nachfolgerin wurde Dr. Jeanette Vollmer ernannt. Vollmer tritt die Nachfolge von Reinhard Grün an, der zum 1. Juli dieses Jahres zum Direktor des Amtsgerichts Dillenburg ernannt wurde.

Die Ernennung von Jeanette Vollmer erfolgte durch das Hessische Ministerium der Justiz. Die Ernennungsurkunde wurde vom Präsidenten des Landgerichts Limburg, Manfred Beck, im Beisein des Direktors des Amtsgerichts Wetzlar, Achim Lauber-Nöll, übergeben. Ihr bisheriger Werdegang führte Jeanette Vollmer nach dem Abitur an der Stiftsschule St. Johann Amöneburg 1988 zunächst zum Studium der Rechtswissenschaften an die Philipps-Universität Marburg. Das Referendariat leistete sie bei dem Landgericht in Frankfurt ab.

Nach dem Referendariat nahm sie eine dreijährige Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Philipps- Universität Marburg auf, wo sie 1999 promoviert wurde. Vollmer war zudem als freie Mitarbeiterin in einer Rechtsanwaltskanzlei in Frankfurt am Main tätig.

1999 erfolgte auch die Ernennung zur Richterin auf Probe am Amtsgericht Wetzlar, wo sie seither tätig ist. Im Jahr 2002 wurde sie zur Richterin auf Lebenszeit ernannt. Jeanette Vollmer war beim Amtsgericht Wetzlar seit 1999 in verschiedenen Funktionen tätig, insbesondere in der Zivil- , Familien- und Insolvenzabteilung. Derzeit liegt der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der Familienabteilung und in der Verwaltung des Amtsgerichts.