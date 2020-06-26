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Freitag, 26.06.2020 - 18:16
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"Jede Kilowattstunde wird sofort gebraucht"

Noch ist der Windpark Blasbach nicht genehmigt. In einer Sprechstunde unter dem Titel "Klimaschutz und Windenergie in Wetzlar" informierte Projektierer Green City über den aktuellen Sachstand auch zum geplanten Windpark Altenschlag bei Hermannstein.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Zogen Bilanz nach einem Tag Sprechstunden zu den Themen Klimaschutz und Windenergie in Wetzlar (v. l.): Ana Isabel Eichel, Philipp Jähn, Norbert Kortlüke, Martin Demmeler, Lisa Körner, Matthias Körner und Christopher Lüning. Foto: Steffen Gross

Zogen Bilanz nach einem Tag Sprechstunden zu den Themen Klimaschutz und Windenergie in Wetzlar (v. l.): Ana Isabel Eichel, Philipp Jähn, Norbert Kortlüke, Martin Demmeler, Lisa Körner, Matthias Körner und Christopher Lüning. Foto: Steffen Gross

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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