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Montag, 18.05.2020 - 23:00
2 min

Jeden Sonntag Blasmusik vom Turm der Wetzlarer Gnadenkirche

Vom Turm der Wetzlarer Gnadenkirche spielt Pfarrer Christian Silbernagel seit dem Lockdown jeden Sonntag Blasmusik. Damit hat er eine Tradition aus den 50er- und 60er-Jahren wiederbelebt.

Von Heidi J. Stiewink
Pfarrer Christian Silbernagel musiziert jeden Sonntag gemeinsam mit Gerhard Lotz auf dem Turm der Gnadenkirche. Foto: Heidi J. Stiewink

Pfarrer Christian Silbernagel musiziert jeden Sonntag gemeinsam mit Gerhard Lotz auf dem Turm der Gnadenkirche. Foto: Heidi J. Stiewink

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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