Montag,
18.05.2020 - 23:00
2 min
Jeden Sonntag Blasmusik vom Turm der Wetzlarer Gnadenkirche
Vom Turm der Wetzlarer Gnadenkirche spielt Pfarrer Christian Silbernagel seit dem Lockdown jeden Sonntag Blasmusik. Damit hat er eine Tradition aus den 50er- und 60er-Jahren wiederbelebt.
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