Jeder neue Mieter bedeutet einen neuen Baum

Norbert Kortlüke (v.l.), Harald Seipp, Sandra Ihne-Köneke, Ulrike Göttlicher-Göbel und Torsten Becker bei der Übergabe des Baumzertifikats. Foto: Thorsten Dickopf

WETZLAR - Die Wetzlarer Wohnungsgesellschaft will aktiv und lokal zum Klimaschutz beitragen und spendet daher bei jedem Mieterwechsel fünf Euro für die Neuanpflanzung eines Baumes im Wetzlarer Stadtwald. Wie Geschäftsführer Harald Seipp mitteilte, wurden 1500 Euro an den Förderverein Stadtwald Wetzlar gespendet.

Der Wetzlarer Stadtwald ist von den extrem trockenen Jahren stark betroffen, viele Bäume wurden auch im Zusammenspiel mit einem vermehrten Borkenkäferbefall so geschädigt, dass sie abgestorben sind und gefällt werden mussten.

Bei einem gemeinsamen Besichtigungstermin der Aufforstungsfläche in Nauborn im Bereich "Kirmesgrund" an der Weißmühle, überreichte die Vorsitzende des Fördervereins Ulrike Göttlicher-Göbel zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Norbert Kortlüke ein Baumzertifikat über die Spende von 300 Bäumen im Wetzlarer Stadtwald an die Geschäftsleitung der Wetzlarer Wohnungsgesellschaft. Auf einer ehemalig mit Fichten bestandenen Fläche soll ein Mischwald entstehen. "So werden wir im Frühjahr fünf Baumarten pflanzen: Erlen entlang des Baches sowie Hainbuchen, Eichen, Buchen und Küstentannen", erläuterte Revierförster Thomas George. "Eine an die Pflanzfläche angrenzende Fläche, auf der die Fichten ebenfalls abgestorben waren und gefällt wurden, wird weitgehend der Sukzession überlassen, also naturverjüngt."