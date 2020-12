Jeder zweite Covid-Tote lebte im Altenheim

Aktuell sind in sieben der 35 Senioren- und Pflegeheime im Lahn-Dill-Kreis Corona-Infektionen bekannt, vier davon im Wetzlarer Stadtgebiet. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

WETZLAR - Seit Wochen nehmen die Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus dramatisch zu. Bei jedem zweiten Gestorbenen im Lahn-Dill-Kreis soll es sich um Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen handeln, schätzt Kreis-Sozialdezerent Stephan Aurand. Aktuell sind im Kreisgebiet sieben Heime von Infektionen betroffen, vier davon in Wetzlar. Die 35 Einrichtungen im Kreisgebiet zählen rund 2500 Bewohner, ihr Durchschnittsalter liegt laut Aurand bei 84 Jahren.

Ältere Menschen zählen zur besonders gefährdeten Risikogruppe, das ist längst bekannt, doch wie kann es angesichts strenger Besuchsregeln und Schnelltests zu den Ausbrüchen in Heimen kommen? Dass das Virus vermehrt in Altenheimen grassiert, ist deutschlandweit zu beobachten. Immer lauter wird die Kritik, dass die Heime von der Politik im Kampf gegen die Pandemie allein gelassen würden. Und: Nach den Erfahrungen der ersten Corona-Welle sei es nicht gelungen, die Einrichtungen besser vor der absehbaren Infektionsgefahr in diesem Winter zu schützen.

Zahl der Todesfälle hat sich

in kürzester Zeit verdoppelt

Nach dem zweiten Dezemberwochenende waren im Lahn-Dill-Kreis 60 Tote zu beklagen, die seit Ausbruch der Pandemie positiv auf Covid-19 getestet wurden. Ob sie an dem Virus oder an einer anderen Erkrankung gestorben sind, wird nicht festgestellt. Die Zahl aber muss alarmieren, sie hat sich in den vergangenen drei Woche nahezu verdoppelt. Wie viele der Verstorbenen im Kreisgebiet auf die Heime entfallen, ist von der Statistik nicht erfasst. Beim Blick auf die Altersverteilung aber wird deutlich, dass die klassische Heimbewohnerklientel der 70- bis 99-Jährigen im Lahn-Dill-Kreis überproportional an und mit dem Virus stirbt. 26 der 60 Sterbefälle stammten aus der Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen, bei den 70- bis 79-Jährigen waren es zehn, bei den 90- bis 99-Jährigen 13.

Ganz anders sieht es bei der Altersverteilung der Infektionsfälle aus. Seit dem ersten Pandemietag wurden bis zum Montag 3724 Lahn-Dill-Kreis-Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. Allen voran waren Menschen im Alter zwischen 20 und 60 betroffen, also Männer und Frauen im Erwerbstätigenalter, die Kontakte nicht immer vermeiden können.

Die Frage, wie das Virus in die Heime getragen wird, stellt man sich auch im Kreis-Gesundheitsamt. Im Grunde würden alle Einrichtungen über sehr gute Hygienekonzepte verfügen, berichtete Nicole Zey, Sprecherin des Kreisverwaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Corona über die Besucher eingeschleppt wird, werde als sehr gering eingeschätzt. Sehr viel wahrscheinlicher seien die Ausbrüche auf das Personal zurückzuführen, das sich im privaten Umfeld anstecke.

Außerhalb der sensiblen Einrichtungen wie Heime würden sich die meisten Menschen im privaten Bereich anstecken. Das werde regelmäßig bei der Rückverfolgung der Infektionsketten deutlich, sagte Zey. In den allermeisten Fällen stelle sich heraus, dass es nicht größere Zusammenkünfte sind, in denen das Virus der Runde macht, sondern Treffen mit wechselnden Haushalten in den eigenen vier Wänden.

Im Nachbarlandkreis Gießen ist man aktuell bemüht, einen Personal-Pool an Pflegekräften aufzubauen, um bei Engpässen durch Quarantäne und Infektionsfälle in Pflege- und Seniorheimen unterstützen zu können. Eine vergleichbare Initiative ist im Lahn-Dill-Kreis zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant, erklärte Zey.

Lücken füllen

beim Pflegepersonal

Bislang habe es keinen Bedarf gegeben, auch wenn in manchen Einrichtungen Personalknappheit herrsche. Sollten größere Lücken auftreten, werde der Kreis umgehend unterstützend tätig werden. Gesucht werde dagegen medizinisches Personal, gerne auch Ärzte im Ruhestand, für die Mitarbeit im Corona-Impfzentrum.