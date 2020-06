Jetzt ist es offiziell: Gallusmarkt fällt Corona zum Opfer

Die erwartete Absage des Gallusmarkts erfolgte am Montag. Großveranstaltungen bleiben bis 31. Oktober verboten. Foto: Gross

Wetzlar (gro). Die offizielle Absage kam am Montag, damit ist es amtlich: Der Gallusmarkt, alljährlich größte Veranstaltung in Wetzlar, muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Die Stadt Wetzlar und das Stadt-Marketing haben sich entschlossen, das vom 15. bis 18. Oktober geplante Volksfest abzusagen. Länderchefs und Bund hatten sich vor zwei Wochen darauf geeinigt, dass Großveranstaltungen wie Volksfeste oder Kirmesveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben.

"Unter den derzeitigen Bedingungen mit dem Großveranstaltungsverbot bis mindestens 31. Oktober und den Abstands- und Hygieneregeln ist eine Veranstaltung wie der Gallusmarkt nicht vorstellbar, teilten die Veranstalter am Montag mit. Der Markt zieht jedes Jahr bis zu 100 000 Besucher in die Stadt und stellt mit dem verkaufsoffenen Sonntag den Startpunkt in die Herbst- und Wintersaison dar. Bei Tausenden von Besuchern die Abstandsregeln einzuhalten und zu kontrollieren, sei unmöglich, hieß es.

Nach Lage der Dinge blieb keine andere Wahl

"Nach Lage der Dinge blieb uns bei der Absage leider keine andere Wahl", erklärten Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und der Vorsitzende des Wetzlarer Stadt-Marketing-Vereins, Jan Freidank, zumal die Pandemie keineswegs vorüber und das Gefährdungspotenzial nach wie vor hoch sei.

Die Absage des Gallusmarkts hat massive Auswirkungen für Hunderte Betreiber, Künstler und Dienstleister, ihnen entgeht nach Stadt-Marketing-Angaben ein Auftragsvolumen im sechsstelligen Bereich. Das ausgerechnet in einer für die Veranstaltungsbranche wichtigen Phase. Im Herbst geht es für die Unternehmen regelmäßig darum, Einnahmen zu machen, um den Winter zu überstehen. Betroffen sind auch Gastronomie und Handel, denen die Gallusmarkt-Besucher ebenfalls fehlen werden.

"Wir hoffen, dass das Infektionsgeschehen in den nächsten Monaten weiter gesenkt und kontrolliert werden kann, damit wir wenigstens eine Durchführung der Weihnachtsmärkte ins Auge fassen können. Wir planen derzeit mit Hochdruck die Umsetzung auf Basis der derzeitigen Regeln", so Freidank. Das Wetzlarer "Weihnachtsflair" habe sich in den vergangenen Jahren zu einer tragenden Säule im Wetzlarer Veranstaltungskalender und zum Frequenzbringer für Handel und Gastronomie entwickelt. Sollten auch die Weihnachtsmärkte ausfallen, werden viele Betriebe das nicht überleben, hatte Stadt-Marketing-Geschäftsführer Rainer Dietrich bereits vor zwei Wochen gewarnt.