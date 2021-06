Jetzt wäre Ochsenfest: Schicken Sie uns ihre Erinnerungen

Dieses Wahnsinnsfoto, entstanden beim Ochsenfest im Jahr 2017, hat Oliver Stiehler gemacht.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Es hätte die 66. Auflage des Wetzlarer Ochsenfests werden sollen. Geplant war das schon für 2020, dann kam Corona, verschoben auf 2021, da war immer noch Corona, also wird es frühestens 2022, bis Mittelhessens größtes Volksfest wieder im großen Stil gefeiert werden kann.

Alle drei Jahre und immer in der ersten Juli-Woche verwandelt sich das Finsterloh zum Treffpunkt für Tausende, um Party zu machen, den Vergnügungspark zu besuchen, landwirtschaftliche Maschinen zu bestaunen oder sich die Tiere auf der Tierschau anzuschauen.

Zumindest auf die schönen Erinnerungen, egal ob aus dem Festzelt, am Hüttenberger Handkäs'-Zelt oder aus dem landwirtschaftlichen Museum, wollen wir nicht verzichten. Schicken Sie uns ihre Ochsenfest-Erinnerungen in Form von Fotos - wie der auf unserem Bild von Oliver Stiehler aus Braunfels festgehaltene beeindruckende Moment aus 2017 - mit dem Stichwort "Ochsenfest" per Mail an lokalredaktion-wnz@vrm.de.

Verknüpfte Artikel

Sie haben noch analoge Fotos, die sie nicht digitalisieren, die sich aber dennoch eignen können? Dann melden Sie sich im Lokalsekretariat der WNZ unter Telefon 0 64 41-95 96 97. Einsendeschluss ist Donnerstag der 1. Juli. Eine Auswahl der schönsten Bilder veröffentlichen wir in der WNZ und auf mittelhessen.de