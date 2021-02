Jeweils nur eine Fahrspur auf der Bahnüberführung

Die Überführung am Wetzlarer Bahnhof ist marode und muss über kurz oder lang neu gebaut werden. Die Aufnahme mit der Drohne aus 40 Metern Höhe zeigt neben den Gleisen auch den Busbahnhof und das Einkaufszentrum "Forum". Foto: Pascal Reeber

WETZLAR WETZLAR - Wetzlar (red). Die Brücke und gleichzeitig auch Bahnüberführung Gloëlstraße/Hermannsteiner Straße in Wetzlar ist marode und muss langfristig abgerissen werden. Bis es so weit ist, muss sie regelmäßig überprüft werden. Diese Überprüfung steht nun wieder an. Die Stadt Wetzlar teilt hierzu mit, dass zwischen Samstag, 6. Februar, 22 Uhr und Sonntagmorgen 9 Uhr in beiden Fahrtrichtungen die jeweils rechte Fahrspur in diesem Bereich gesperrt wird.

Der Verkehr kann somit in beide Fahrtrichtungen nur einspurig über die Bahnüberführung laufen. Hier kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.