Johanniter überbringen Pakete als "Zeichen der Hoffnung"

Abholung der Weihnachtstrucker-Pakete: Julian Beukemann-Haas von der Johanniter-Unfall-Hilfe (v.l.), René Leroux sowie Lorena Schergaut. Foto: Miriam Julia Feuerstein, Johanniter

LINDEN/WETZLAR - Bereits seit über 25 Jahren rollen alljährlich am zweiten Weihnachtsfeiertag die Weihnachtstrucker der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) gen Osteuropa und überbringen Care-Pakete als "Zeichen der Hoffnung". Die Wetzlarer Firma Satisloh GmbH unterstützte wiederholt die Johanniter-Weihnachtstrucker. Vor Ort kamen 34 Pakete zusammen. Zusätzlich legte Geschäftsführer René Leroux noch 1400 Euro als Spende obendrauf.

Neben den traditionellen Zielregionen - Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien sowie die Ukraine - stand 2021 auch Deutschland auf der Liste. Das vergangene Jahr habe in vielfacher Weise gezeigt, wie schnell Menschen auch hierzulande unverschuldet in Not kommen können, so die Johanniter-Unfall-Hilfe. Deutschlandweit kamen 68 837 Pakete zusammen.