Jonas Hornoff leitet Schulsanitätsdienste in Wetzlar

Jonas Hornoff übernimmt ehrenamtlich die Leitung der Malteser-Schulsanitätsdienste. Foto: Malteser

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Vom Treppensturz bis zum Bienenstich - im Schulalltag können die unterschiedlichsten Probleme auftreten. Damit Schüler, die Hilfe benötigen, diese auch schnell erhalten, gibt es an vielen Schulen im Lahn-Dill-Kreis Malteser-Schulsanitätsdienste. Jonas Hornoff hat nun ehrenamtlich deren Leitung übernommen.

"Damit der Schulsanitätsdienst auch reibungslos funktioniert, ist eine gute fachliche Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen sowie eine ausgiebige Planung der Dienste notwendig", erläutert Helen Schneider, die stellvertretende Stadtbeauftragte der Malteser im Lahn-Dill-Kreis.

Diese Planung wird in Zukunft von Jonas Hornoff übernommen. Der 25-Jährige ist schon seit mehreren Jahren bei den Maltesern aktiv. Er arbeitet als Gesundheits- und Krankenpfleger in der Notaufnahme des Wetzlarer Krankenhauses. "Durch die Kombination aus den langjährigen Erfahrungen bei den Maltesern und dem fachlichen Wissen als Krankenpfleger ist Hornoff für diese Tätigkeit sehr gut geeignet", erläuterte Schneider weiter.

Fotos Jonas Hornoff übernimmt ehrenamtlich die Leitung der Malteser-Schulsanitätsdienste. Foto: Malteser Wenn ein Schüler medizinische Hilfe benötigt, sind die Malteser-Schulsanitäter zur Stelle und übernehmen die Erstversorgung ihrer Mitschüler. Foto: Ruprecht Stempell/Malteser 2

Als Leiter Schulsanitätsdienste wird Hornoff Ansprechpartner für die Schulen, insbesondere die betreuenden Lehrkräfte, sein und diese bei der Aus- und Fortbildung der Schulsanitäter unterstützen.

"Ich freue mich schon sehr darauf, in meiner neuen Funktion bei den Maltesern tätig zu werden", so Jonas Hornoff. In den vergangenen Jahren habe er seinen Vorgänger Boris Falkenberg bereits in den organisatorischen Bereichen des Dienstes unterstützt.

"Es ist immer wieder schön, zu sehen, wie die Schüler an ihren neuen Aufgaben als Schulsanitäter wachsen. Die Jugendlichen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und entwickeln sich mit ihren Aufgaben weiter", betont Hornoff.

Mehr Informationen zum Malteser Schulsanitätsdienst gibt es auf www.malteser-wetzlar.de/ssd.