Jubiläumsbuch von "Pro Polizei" Wetzlar

Pro Polizei Wetzlar zieht mit einem Buch Bilanz: Auf 240 Seiten zeigt die Bürgerinitiative, welche Aktionen sie in den vergangenen 25 Jahren gestartet hat. Foto: Pro Polizei Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Vor 25 Jahren wurde die unabhängige und überparteiliche Bürgerinitiative (BI) Pro Polizei Wetzlar gegründet. Am Samstag, 3. Juli, wird dies ab 18.30 Uhr in der Stadthalle Wetzlar gefeiert.

Die BI hatte sich zu ihrer Gründung zum Ziel gesetzt, die Polizei ideell und materiell zu unterstützen. In dieser Zeit sind für die Unterstützung der Polizeistation Wetzlar und für Präventionsmaßnahmen, gerade auch im Kindergarten- und Grundschulbereich, rund 200 000 Euro investiert worden.

Da die hessische Polizei mittlerweile qualitativ sehr gut ausgestattet ist, hat sich die Aktivität in Richtung Prävention verlagert. Darüber hinaus wollen die Mitglieder deutlich machen, dass sie hinter ihrer Polizei stehen, die alles andere als einer einfachen Tätigkeit nachgeht.

Als Schirmherr der Feier hat Ministerpräsident Volker Bouffier sein Kommen ebenso zugesagt wie Landespolizeipräsident Roland Ullmann und Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul.

Das Polizeiorchester wird zu dem Gesamtprogramm beitragen, darüber hinaus auch "Frankfurter Dreierlei" und Entertainer Dirk Daniels. Bei der Veranstaltung wird auch das Jubiläumsbuch "25 Jahre Pro Polizei Wetzlar" präsentiert. Auf 240 Seiten dokumentiert die Bürgerinitiative darin ihre Arbeit der vergangenen 25 Jahre. "Wir haben in diesen langen Jahren", so Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, seine Stellvertreterin Heike Ahrens-Dietz und Schatzmeister Gerhard Homrighausen, "annähernd 200 000 Euro in Unterstützungs- und Präventionsmaßnahmen gesteckt.

Dies sei nur möglich gewesen, "weil der Vorstand nicht nur eine Fülle sehr erfolgreicher Aktivitäten entwickelt habe wie beispielsweise acht Polizeischauen - die für Ende August 2021 geplante neunte Polizeischau muss aus coronabedingten Gründen leider ins nächste Jahr verschoben werden -, über 150 Vorträge, etwa 50 Fahrten und andere öffentlichkeitswirksame Aktionen, sodass wir aktuell trotz Corona die Mitgliederzahl erfreulicherweise sehr stabil auf über 900 halten können".

Bürgerinitiative hat

rund 900 Mitglieder

Diese große Zahl ermögliche es dem Vorstand, im Sinne des Vereins und im weitesten Sinne für die Innere Sicherheit tätig zu werden. Deshalb danke man jedem Mitglied für die Unterstützung und appelliert an die Öffentlichkeit, gerne Mitglied von Pro Polizei Wetzlar zu werden. Der Mindestjahresbeitrag liegt bei 25 Euro.

"Unser Dank geht auch an die Hilfsorganisationen in Wetzlar", so die Vorstandsmitglieder weiter, "mit denen es eine exzellente und vertrauensvolle Zusammenarbeit gibt und die wir als Pro Polizei immer wieder gerne in unterschiedlichster Form unterstützen." Man danke aber auch den politisch Verantwortlichen - ob in Wetzlar, im Kreis oder im Land - für eine "parteiübergreifend hervorragende Zusammenarbeit". In besonderer Weise gehe der Dank an die unterschiedlichen Polizeiebenen, die Vertreter der Polizeistation vor Ort, die jeweiligen Leiter der Polizeidirektion Lahn-Dill, die Polizeipräsidenten Manfred Meise, Manfred Schweizer und aktuell Bernd Paul.

Viele Begegnungen und zahlreiche Veranstaltungen sind auf den 240 Seiten des Buchs dokumentiert. Der Vorstand dankte auch den Firmen, die durch ihre Anzeige einen Beitrag zur Finanzierung des Rückblicks geleistet hätten.