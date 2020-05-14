Donnerstag, 14.05.2020 - 05:30
4 min
Jugendherberge in Wetzlar: "Stehen vor einem Finanzdesaster"
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
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DAS DEUTSCHE JUGENDHERBERGSWERK
Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) ist einer der größten Reiseanbieter Deutschlands.
Der DJH-Landesverband Hessen e.V. ist einer von 14 Landesverbänden im Deutschen Jugendherbergswerk. Er besteht seit 1947 und betreibt momentan 30 eigene und zwei Partner-Jugendherbergen im Bundesland Hessen. Über 205 000 Mitglieder sind über den DJH-Landesverband Hessen e.V. Mitglied im DJH.
Als gemeinnützig anerkannter Verein finanziert sich der DJH-Landesverband Hessen aus den Einnahmen der von ihm betriebenen Jugendherbergen sowie der Mitgliedsbeiträge seiner Mitglieder.
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