Jugendliche stärker mit einbeziehen

Sie vertreten den Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill bei der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland (v.l.): Hartmut Sitzler, Rolf Bastian, Rita Broermann-Becker und Alexandra Hans.

WETZLAR/DÜSSELDORF - Wetzlar/Düsseldorf (bkl). Kirchenleitungswahlen, die künftige Gestalt der rheinischen Kirche in einer sich verändernden Gesellschaft, die Themen Friedensethik und Flüchtlingsschutz sowie der letzte Bericht von Präses Manfred Rekowski waren Schwerpunkte der fünftägigen Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). An der Tagung nahmen mit Rolf Bastian (Dutenhofen), Rita Broermann-Becker (Wetzlar), Pfarrerin Alexandra Hans (Wißmar) und dem neuen Superintendenten Hartmut Sitzler (Kröffelbach) auch die Delegierten des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill teil.

Zum neuen Präses und damit zum obersten Repräsentanten der Landeskirche bestimmte die Synode Thorsten Latzel aus Darmstadt. Der 50-Jährige ist bislang Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt und möchte in seinem neuen Amt mit einer christlichen Perspektive der Hoffnung die großen Herausforderungen der Gesellschaft wie Gewalt, Ungerechtigkeit und antidemokratische Kräfte angehen. Latzel wird Nachfolger von Manfred Rekowski (62), der im Frühjahr nach achtjähriger Amtszeit in den Ruhestand geht.

"Ich konnte bei der Wahl des neuen Präses mitentscheiden. Das hat mich besonders gefreut", so Rita Broermann-Becker, erstmals bei der Landessynode dabei. "Als einziger hessischer Kirchenkreis in der rheinischen Kirche fühlen wir uns mit einem Präses, der aus Frankfurt kommt, natürlich besonders wahrgenommen."

Die heimischen Landessynodalen beteiligten sich an den Sitzungen vom Kirchenamt in Wetzlar aus. Bedingt durch die Pandemie fand die Synode erstmals als Videokonferenz statt und wurde vom Haus der Landeskirche in Düsseldorf aus geleitet.

"Bemerkenswert finde ich, dass diese Landessynode gleichzeitig für eine Öffnung und für eine Vergewisserung steht", stellte Superintendent Hartmut Sitzler fest, der ebenfalls zum ersten Mal bei einer Landessynode dabei war. "Die rheinische Kirche öffnet sich, indem sie Jugendlichen mehr Möglichkeiten zur Teilhabe und damit mehr Raum gibt, die Arbeit in den Kirchengemeinden mitzugestalten. Gleichzeitig steht die Synode für Vergewisserung, denn sie hat die Barmer Theologische Erklärung von 1934 als zentrale theologische Äußerung der Bekennenden Kirche unter der nationalsozialistischen Herrschaft in die Grundartikel der Kirchenordnung aufgenommen."

Corona-Krise löst Digitalisierungsschub aus

Wie veränderungsfähig die rheinische Kirche sei, habe die Corona-Krise mit dem durch sie ausgelösten Digitalisierungsschub gezeigt, sagte Präses Manfred Rekowski in seinem letzten Jahresbericht vor der Synode. "So erreichen Gemeinden auch Menschen, die sonst nicht in unsere Gemeindehäuser gekommen wären." Aber auch analoge Angebote wie beispielsweise Briefe, Telefonate oder Sonderausgaben von Gemeindebriefe seien wiederbelebt worden. Zudem hob Rekowski hervor, dass die Corona-Pandemie weltweit die Schwächsten in besonderer Weise treffe, und benannte hier die bedrohten Existenzgrundlagen. "Verhältnisse, wie wir sie in den Flüchtlingslagern am Rande der EU erleben, dürfen nicht sein, das dürfen wir nicht dulden!", betonte der Präses, der auch Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist.