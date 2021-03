Jugendlicher überfällt Supermarkt in Naunheim

Die Polizei sucht nach einem Jugendlichen, der einen Einkaufsmarkt in Naunheim überfallen hat. Symbolfoto: Harald Kaster

WETZLAR-NAUNHEIM - Am Donnerstag überfiel um 19.47 Uhr ein unbekannter Jugendlicher einen Einkaufsmarkt in der Waldgirmeser Straße in Naunheim. Offenbar ging er geradewegs zu dem Kassenbereich. Dort nahm er eine Getränke-Dose, legte diese auf das Kassenband und gab vor, die Dose bezahlen zu wollen. Nachdem die Marktmitarbeiterin die Kasse öffnete, um Wechselgeld zu entnehmen, zeigte der Unbekannte ein Küchenmesser in Richtung der Kassiererin und forderte sie auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen.

Der Jugendliche verstaute das Geld in einem mitgebrachten Plastikbeutel und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Dieb erbeutete rund 1100 Euro. Die Wetzlarer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach einem, sehr schlanken, 14 bis 16 Jahre alten und 175 Zentimeter großen Jugendlichen. Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch und hatte eine helle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit silberfarbenem Reißverschluss. Er trug vermutlich eine dunkelblaue Jeans und eine sogenannte schwarze Basecap mit geradem Schild.

Hinweise an die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.