Jugendzentren sind wieder geöffnet

WETZLAR - Nach mehr als sechs Monaten pandemiebedingter Schließung sind die Jugendzentren der Stadt Wetzlar, die Girmeser Villa in Niedergirmes, das Haus der Jugend im alten Stadthaus am Dom, das Spielhaus in Dalheim sowie die Jugendarbeit im Westend, wieder für Kinder und Jugendliche geöffnet. In den Häusern gelten die Maskenpflicht und die Abstandsregeln. Weitere Infos über das Programm gibt's während der Öffnungszeiten bei den einzelnen Häusern.

Die Öffnungszeiten:

W Haus der Jugend im alten Stadthaus am Dom hat montags, mittwochs und freitags von 14 bis 17:30 Uhr geöffnet, Telefon 0 64 41-46 8 86; E-Mail: HausderJugend@wetzlar.de

W Im Spielhaus Dalheim ist montags von 16 bis 19 Uhr Jugendtag, dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr Offener Bereich, mittwochs von 15 bis 18 Uhr Mädchentag und freitags von 14 bis 17 Uhr Kindertag, Telefon 0 64 41-5 25 31; E-Mail: spielhausdalheim@wetzlar.de

W Die Girmeser Villa Niedergirmes ist montags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 15 bis 17 Uhr (Spielplatz Pestalozzistraße), donnerstags von 15 bis 20 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr (Multifeld) offen; Telefon: 0 64 41-12 80; E-Mail: Girmeservilla@wetzlar.de

W Die Jugendarbeit im Westend bietet montags bis donnerstags von 16 bis 18 Uhr ein Treffen vor der Freizeithalle an; Telefon 01 51-16 26 52 93; E-Mail: nora.schmidt@wetzlar.de.