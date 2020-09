Julia Müller erhält Masterurkunde per Post und Laudatio im Urlaub

Julia Müller bei der virtuellen Übergabe ihrer Master-Urkunde am Strand in Julianadorp. Foto: Julia Müller

Wetzlar/Julianadorp (red/taf). "Das war schon ein eigenartiges Gefühl, im feinen Zwirn in der Küche zu sitzen, wo man sonst in Freizeitklamotten das Essen zubereitet", sagt Julia Müller, Teamleiterin in der Berufsberatung in der Agentur für Arbeit in Wetzlar. Aber an diesem Montag im April war vieles anders: Das Coronavirus hatte die Abschlussprüfung ihres Masterstudiums im Studienfach "Arbeitsmarktorientierte Beratung" von der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim in die heimische Küche nach Wolfenhausen (Weilmünster) verlegt. Im Sommerurlaub hat Müller jetzt die Urkunde zum bestandenen Masterstudium virtuell verliehen bekommen - am Strand.

Zwischen Töpfen und Tellern standen also Flipcharts. Per Laptop stand die junge Frau den Dozenten in ihrer Prüfung Rede und Antwort. Vier Jahre zuvor hatte sie das duale Masterstudium begonnen. Just mit der Studienzusage erhielt die begeisterte Tennisspielerin eine weitere freudige Nachricht: Sie war schwanger.

Job, Studium und Familie unter einen Hut gebracht

"Es war schon eine stressige Zeit, vor allem emotional", blickt Julia Müller zurück. Job, Studium und Familie mussten unter einen Hut gebracht werden. Dazu kamen immer wieder Studienabschnitte an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim und in Schwerin. Ihre heute dreijährige Tochter hat die junge Frau da sehr vermisst. Schon im Studium hatte Julia Müller für die Agentur für Arbeit, die ihr im Studium sehr entgegenkam, tageweise im Homeoffice gearbeitet. Durch Corona musste dann aber auch der ganze Studienabschluss online erfolgen. Damit der erfolgreiche Abschluss nicht an der Elternzeit scheitert, hatte die Hochschule der jungen Mutter ein Urlaubssemester gewährt und verlängerte die Prüfungsfrist.

Schließlich war alles geschafft. Aber auch die Urkundenübergabe war nicht alltäglich. Statt in der Aula der Hochschule nahm Julia Müller am Strand der holländischen Nordseeküste in Julianadorp die Laudatio und den Glückwunsch der Hochschulprofessoren entgegen.

"Die Kontaktbeschränkungen ließen keine andere Wahl. Die Masterurkunden haben wir per Post erhalten und sie wurden dann virtuell überreicht", sagte Julia Müller, nahm ihre Urkunde kurzerhand mit in den Urlaub und schaltete sich dort mit dem Tablet der Feierstunde zu. Der akademische Hindernislauf hat sich gelohnt: Die "Masterin of Arts" schloss das Studium mit der Gesamtnote 1,6 ab.