Junge Fledermäuse brauchen Hilfe

Junge Fledermäuse in Not. Laien sollten nur erste Hilfe leisten und dann Fachleute informieren.

WETZLAR/DILLENBURG - Mit der Geburt der Jungen beginnt für Fledermausmütter in ihren Sommer-Quartieren, den Wochenstuben, eine aufregende Zeit. Dabei kommt es immer wieder vor, dass einzelne Jungtiere aus dem Quartier purzeln, verwaisen, abstürzen oder geschwächt am Boden liegen. "Ohne die Unterstützung von Menschen können viele Fledermaus-Findlinge nicht überleben", erklärt Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Naturschutzbunds (Nabu) Hessen. Wer einen Fledermaus-Findling aufliest, könne sich an das Nabu-Fledermaustelefon wenden.

"Fledermäuse sind für den Menschen völlig ungefährlich", erläutert Petra Gatz, Fledermausexpertin des Nabu Landesverbands. Wer einem Fledermaus-Findling helfen wolle, sollte sich auf "Erste-Hilfe-Maßnahmen" beschränken und die weitere Betreuung fachkundigen Fachleuten in die Hand geben. Denn die Aufzucht von Fledermausbabys sei sehr schwierig. Als Erste-Hilfe-Maßnahmen empfiehlt Gatz, die Tiere möglichst mit dünnen Handschuhen oder einem weichen Tuch vorsichtig aufzunehmen und in eine Schachtel mit Luftlöchern zu setzen. Die Luftlöcher sollten sehr klein und die Schachtel bis auf die Luftlöcher gut und dicht verschlossen sein, da Fledermäuse wahre Ausbruchskünstler sind. In die Schachtel sollte man ein weiches Tuch - zum Beispiel Küchenrolle oder Geschirrtuch - als Versteckmöglichkeit legen. Anschließend sollte die Schachtel an einen sicheren Ort gestellt werden, um eine Gefährdung durch andere Tiere zu vermeiden. Jungtier benötigten einen warmen Platz, zum Beispiel durch eine kleine Wärmflasche, die in ein Tuch gewickelt ist.

Weitere Maßnahmen, so Gatz, sollten dann von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Denn nun gehe es darum, zu beurteilen, in welchem Zustand sich der Findling befinde, ob es ein Jungtiere sei, das noch gesäugt werde, oder ob es eventuell Verletzungen aufweise.

Das Fledermaustelefon ist von Juni bis August auch abends und an den Wochenenden unter 0 30-28 49 84 50 00 erreichbar. Die Sprechzeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr und 19 bis 20.30 Uhr. Samstags, sonntags sowie an Feiertagen ist das Telefon von 11 bis 13 Uhr und von 17 bis 19 Uhr besetzt.