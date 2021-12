Junge Männer reißen 14-Jährigem Kette vom Hals

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein Jugendlicher ist am Dienstagabend, 7. Dezember, in Wetzlar beraubt worden. Gegen 20.15 Uhr befanden sich zwei 14- und 16-Jährige auf dem Heimweg in der Stoppelberger Hohl in Richtung der Nauborner Straße. Drei Männer folgten ihnen. In Höhe einer Pizzeria hielt einer aus dem Trio den 14-Jährigen plötzlich fest. Ein zweiter forderte Wertsachen. Einer der Täter riss dem Jugendlichen dann eine Silberkette im Wert von 50 Euro vom Hals. Anschließend rannte das Trio davon.

Der Täter, der die Kette abriss, war 17 bis 18 Jahre alt und circa 1,70 Meter. Er hatte dunkle Haare und eine normale Statur. Er trug einen Mund-Nase-Schutz und einen schwarzen Pulli, die Kapuze hatte er aufgezogen. Der zweite Täter war schlank, etwa gleichalt und gleich groß und hatte blondes, lockiges Haar. Er trug schwarze Kleidung und eine schwarze Daunenweste.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat die Täter im Vorfeld oder auf der Flucht gesehen? Wer kann Hinweise zur Identität der Gesuchten geben? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-91 80.