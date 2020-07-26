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Sonntag, 26.07.2020 - 23:00
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Junge Tüftler experimentieren bei den Ferienspielen in Solms

Trotz Corona finden in Solms Ferienspiele der Stadt statt. Im Jugendzentrum wird an einem Raketenauto getüftelt.

Von Verena Napiontek

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Fotos

Die Kinder Robin (von links), Jonas, Alina, Colin und Carl haben viel Spaß beim Gestalten ihrer Raketenautos. Erst werden die Wasserflaschen bemalt, dann werden mit Hilfe von Strohhalmen und Korken Reifen aus Bierdeckeln befestigt. Fotos: Verena Napiontek

Die Kinder Robin (von links), Jonas, Alina, Colin und Carl haben viel Spaß beim Gestalten ihrer Raketenautos. Erst werden die Wasserflaschen bemalt, dann werden mit Hilfe von Strohhalmen und Korken Reifen aus Bierdeckeln befestigt. Fotos: Verena Napiontek

Dieses Material benötigt man zum Herstellen eines Raketenautos. Die Farbe darf natürlich auch nicht fehlen. Foto: Verena Napiontek

Dieses Material benötigt man zum Herstellen eines Raketenautos. Die Farbe darf natürlich auch nicht fehlen. Foto: Verena Napiontek

Die Kinder zeigen vor dem Jugendzentrum stolz ihre Raketenautos. Sie und die Betreuer hätten sich allerdings gewünscht, dass der Düsenantrieb auch funktioniert hätte. Foto: Verena Napiontek

Die Kinder zeigen vor dem Jugendzentrum stolz ihre Raketenautos. Sie und die Betreuer hätten sich allerdings gewünscht, dass der Düsenantrieb auch funktioniert hätte. Foto: Verena Napiontek

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