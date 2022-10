Junger Motorradfahrer bei Unfall in Wetzlar schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Unfall in Wetzlar sehr schwer verletzt. Symbolfoto: dpa

WETZLAR - Ein junger Motorradfahrer aus Solms ist am Dienstag gegen 19.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wetzlar schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der 19-Jährige in der Volpertshäuser Straße einen vor ihm fahrenden Wagen überholen. Im gleichen Moment bog der Autofahrer nach links in die Taunusstraße ab. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer aus dem Sitz gehoben und auf die Straße geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Der junge Mann wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus transportiert. Die Lahn-Dill-Kliniken sind nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit Ermittlungen zur Unfallursache beauftragt. Zeugen hätten gegenüber der Polizei angegeben, dass der Motorradfahrer ein wenig zu schnell unterwegs war.

Die Straße war bis 21 Uhr voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr zunächst einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.