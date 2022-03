Jury wählt elf starke Bilderbücher aus

Diese elf Bilderbücher stehen auf der Nominierungsliste für den Bücherpreis "Huckepack". Foto: Phantastische Bibliothek Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/BREMEN - Die Nominiertenliste für den Buchpreis "Huckepack" steht fest. Bekannt gegeben wird das Preisbuch im Rahmen einer fachpädagogischen Tagung zum Thema "Zeit für starke Kinder" am 6. Mai in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar.

Das Auswahlgremium setzt sich aus Bilderbuchexperten, pädagogischen Fachkräften und Buchhändlern aus Bremen, Hessen und Baden Württemberg zusammen. Im Februar haben sie die Nominierungsliste mit elf empfehlenswerten Bilderbüchern zusammengestellt. Der "Huckepack"-Bilderbuchpreis ist im Frühjahr 2016 vom Bremer Institut für Bilderbuchforschung und der Phantastischen Bibliothek Wetzlar ins Leben gerufen worden.

Es winkt ein Preisgeld

in Höhe von 1000 Euro

Sein Hauptaugenmerk liege auf Bilderbüchern, die in besonderer Weise dazu geeignet seien, Kinder im Rahmen einer Vorlesesituation emotional zu stärken, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro werde jedes Jahr vom pädagogischen Verlag das netz gestiftet.

DIE NOMINIERTEN Emma Adbåge (Text & Illustration): Unsere Grube. Helen Stephens (Text und Illustration): Huhu, Herr Schuhu. Blanca Lacasa (Text) & Gómez (Illustration): Wau Wau Miau! Andrée Poulin (Text) & Marie Lafrance (Illustration): Zwei Jungs und eine Hochzeit. Antje Damm (Text & Illustration): Die Wette. Tom Percival (Text und Illustration): Ich gehör dazu! Alice B. McGinty (Text) und Richard Jones (Illustration): Noch ein Märchen für das Bärchen. Claudia Gliemann (Text) & Natalia Bzdak (Illustration): Ein Schlüssel für Mama. Lilia (Text und Illustration): Entenblau. Jordan Scott (Text) und Sydney Smith (Illustration): Ich bin wie der Fluss. Britta Teckentrup (Text & Illustration): Der große und der kleine Igel: Warte doch mal!

"Starke Bilderbücher schaffen starke Kinder. Gelingt es den Bilderbüchern, große und kleine Betrachter:innen so zu beeindrucken, dass sie die Geschichte ein Leben lang im Herzen tragen, nehmen sie die Menschen im übertragenen Sinne ,Huckepack': Sie geben ihnen gleichzeitig Halt und verhelfen ihnen zu mehr Weitsicht - eben so, wie es ein Kind erfährt, das von einem größeren Kind oder Erwachsenen Huckepack genommen wird", so die Presseerklärung weiter.

An der fachpädagogischen Tagung teilnehmen können alle, die sich für die Arbeit mit Bilderbüchern interessieren.

Informationen finden sich im Internet unter der folgenden Adresse: www.huckepack-

bilderbuchpreis.de.