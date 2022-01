Kamera filmt den Einbrecher

Symbolfoto: Arno Burgi/dpa

WETZLAR - Eine Überwachungskamera hat am Samstagmorgen, 15. Januar, einen Mann gefilmt, der in ein Mehrfamilienhaus in der Hausertorstraße einbrach. Nachdem er zunächst an der Haustür scheiterte, gelang ihm schließlich der Einstieg durch ein Kellerfenster.

Aus dem Keller entwendete er eine grüne Angeltasche mit Zubehör im Wert von etwa 200 Euro. Der Einbruch fand am Samstag zwischen 3.50 und 5.50 Uhr statt. Der Dieb ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, 175 bis 185 Zentimeter groß, hat eine schlanke, sportliche Figur, ist hellhäutig und hat dunkle, kurze Haare mit Geheimratsecken und dünner werdendem Haar am Hinterkopf. Er war mit einer dunklen Jogginghose und einer auffälligen, schwarz-weiß gemusterten Camouflage-Jacke bekleidet, die im Schulterbereich nur schwarz ist. Weiterhin war er mit einem hochwertigen Mountainbike unterwegs.

Die Polizei in Wetzlar bittet um Hinweise unter Telefon 0 64 41-91 81 10: Wer hat den Einbruch beobachtet und kann die Angaben ergänzen? Wer kennt die beschriebene Person?