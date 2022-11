Kampagnenstart in Wetzlar: Die WKG ist wieder da... und wie

Bis zuletzt ein Geheimnis, aber jetzt ist es raus: Das Prinzenpaar der Kampagne 2022/2023 sind Dirk I. und Daniela I. – hier zusammen mit ihren Kindern (v.l.) Elisa Johanna,Theodor Wilhelm und Amelie Viktoria. (© Christian Keller)

Wetzlar - „WKG – wieder da!“: So steht es auf dem neuen Kampagne-Orden der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft. Und nach zwei Jahren Corona-Pause und mit Blick auf den Auftakt am 11.11. könnte man noch hinzufügen: „Und wie!“

Dem Ruf des neuen WKG-Präsidenten, Elferratssprechers und auch noch Büttenredners KayVelte, der im Vorgriff schon angekündigt hatte: „Wir gehen ,all in‘ und planen die Kampagne von vorne bis hinten durch“, folgten die WKG-Mitglieder in die „Wärmeinsel“ Stadthalle. Natürlich auch, um endlich das am besten gehütete Geheimnis der WKG zu lüften: Wer beerbt das wohl am längsten amtierende Prinzenpaar Christian II. und Monika I.?

Und wenn auch in diesem Jahr schon die Namen einiger Paare im Vorgriff unter den Karnevalisten gehandelt wurden, so war die Überraschung offensichtlich gelungen. Sagte doch selbst der neu ernannte Hofmarschall Alexander Lotz, er wisse nicht, wer Zepter und Ornat übernehmen werde.

Der neue Hofmarschall, der schon im Hofstaat des bisherigen Prinzenpaares aktiv war, freut sich nach so langer Zeit wieder auf die fünfte Jahreszeit. Er habe großen Respekt vor der Aufgabe, trete aber dennoch zuversichtlich mit seiner Schuhgröße von 39 in die Fußstapfen seines Vorgängers. In der Frage, wer das neue Prinzenpaar werde, gab sich auch der neue Sitzungspräsident Lutz Viehmann, erstmals in der grünen Jacke der Senatoren, ahnungslos.

Verkündung erst kurz vor 22 Uhr

Zumindest so lange, bis um kurz vor 22 Uhr klar war, wer die Wetzlarer Narren künftig anführen und repräsentieren wird. Nachdem die „Hermannsteiner Buwwe“ als „Kasperle-Theater“ mit so mancher Spitze – wie der Adaption von Grönemeyers „Mambo“ auf die vergebliche Suche nach einem Parkplatz auf dem Domplatz – die Stimmung angeheizt hatten, wurde das große Geheimnis endlich gelüftet.

Dirk I. und Daniela I., die im wahren Leben Hitzbleck heißen und, bis dahin vermutlich alles versucht hatten, möglichst unauffällig und entspannt im Publikum zu sitzen, konnten sich endlich zu erkennen geben und freudestrahlend auf die Bühne treten. Mit dabei waren auch ihre drei gemeinsamen Kinder Amelie Viktoria (11), Theodor Wilhelm (9) und Elisa Johanna (6).

Dass die wenigen Eingeweihten der WKG-Führung mit dem Paar, durch dessen Adern laut Prinzessin Daniela I. „rheinisches Karnevalistenblut“ strömt, einen Volltreffer gelandet haben, daran ließen Freude und Applaus der WKGler und weiterer Karnevalsvereine aus Wetzlar und Umgebung keinen Zweifel.

Dirk I. wird neuer Prinz

„Wow, es fühlt sich gut an“, lauteten die ersten Worte von Dirk I. als neuer Prinz, der beruflich im internationalen Marketing von Bosch Thermotechnik arbeitet. Zwar hätten er und seine Prinzessin schon vor vier Jahren in der „engeren Auswahl“ gestanden – damals wurde WKG-Präsident Thomas Heyer mit seiner Schwester Heike zum Prinzenpaar proklamiert. Dass sie vier Jahre später selbst Ornat und Zepter übernehmen würden, hatten sie sich niemals träumen lassen.

Auch der neue Prinz appellierte mit Blick auf die anstehende Kampagne und die Unwägbarkeiten, die es nun mal derzeit gebe, an die Karnevalisten: „Wenn wir zusammenhalten und zusammenstehen, dann schaffen wir alles.“

Genauso zuversichtlich und freudestrahlend sagte Prinzessin Daniela I.: „Wir freuen uns auf Zepter und Ornat und wollen mutig sein.“ „Seid ihr mit uns mutig!“, rief sie den Anwesenden zu. Die ließen an dieser Unterstützung am Freitagabend keinen Zweifel.

Dass aber auch der Karneval mit aktuellen Problemen wie Materialknappheit und Lieferverzögerungen zu kämpfen hat, wurde deutlich. So konnten die Ehrensenatoren der WKG, die anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens (2021) Kampagnen-Sponsor sind, den Kampagne-Orden zwar vorstellen. Allerdings gab es am Freitag bis auf die große Variante aus Pappe nur ein einziges Exemplar aus Metall.

Dieses Unikat durfte WKG-Präsident Kay Velte zusammen mit Senatspräsident und WKG-Ehrenmitglied Karl-Heinz Rieder an Ehrensenator Norbert Bättenhausen und seine Frau Gaby für ihr Engagement und ihre Unterstützung überreichen.

„Wir sind stolz, die Sponsoren sein zu können und die WKG nach zwei Jahren Pause wieder da hinzubringen, wo sie hingehört“, sagte Senatspräsident Rieder. „Die WKG ist und bleibt ein elementarer Bestandteil der Wetzlarer Gesellschaft.“

Hoch motivierter Start in die Kampagne

Dass die WKG und ihre Karnevalisten hoch motiviert in die Kampagne gestartet sind, davon zeugte auch die Proklamation des Prinzenpaares noch vor dem eigentlichen Zeitplan. Während um Punkt 19.32 Uhr elf Gongschläge von Musiker Joe Gladen den Einmarsch der Prinzengarde ankündigten, führte Lutz Viehmann bei seiner Premiere als Sitzungspräsident zügig und kurzweilig durch das Abendprogramm. Zuvor hatten nicht nur der ehemalige WKG-Präsident Thomas Heyer und Kay Velte die Präsidentenkette und den Präsidentenorden gegenseitig überreicht. Philipp Poszler gab den Anwesenden interessante Einblicke aus der Sicht eines kindlichen Kronprinzen der Kampagne 2019/2020 in das, was sich in dieser Zeit in einem Prinzenpaar-Haushalt so alles abspiele.

Als kleine Bienchen verkleidet begeisterten die „Minis“ aus der Tanzsportabteilung der WKG nicht nur ihre Eltern, die auf der Empore Platz genommen hatten. Endlich wieder auf der Fastnachtsbühne tanzen: Dass merkte man auch den Tanz-Mariechen Kim Hechler und Leonie Berghäuser sowie der Prinzengarde an, die mit so vielen Teilnehmerinnen die Kapazität der Stadthallen-Bühne gänzlich ausschöpften.

Mit unzähligen Umarmungen und Glückwünschen der verschiedenen Korporationen an das neue Prinzenpaar ging der offizielle Teil an diesem Abend zu Ende, bevor in kleinerer Runde der Kampagnenauftakt im „Wetzlarer Hof“ noch weitergefeiert wurde.

Auch den Verantwortlichen um WKG-Präsident Kay Velte dürfte eine erste Last von den Schultern gefallen sein. Haben die Karnevalisten am 11.11. doch bewiesen: „Ein bisschen Karneval geht nicht – wir gehen ‚all in‘.“ Weiter geht die fünfte Jahreszeit dann ab dem 14. Januar mit „TSV and friends“ und dem Neujahrsempfang tags darauf.