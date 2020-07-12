Kampf gegen XXL-Windmühlen im Blasbacher Wald

Gegen "die Wand aus hohen Windrädern" (v. l.): Stefanie Plüsch, Hans-Jürgen Friesen, Thomas Wagner, Karl-Thomas Köhler. Foto: Steffen Gross
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UHU FLIEGT IN DIE ANDERE RICHTUNG
Unter anderem der geschützte Uhu wurde bei Untersuchungen im relevanten Umkreis des geplanten Windparks Blasbach festgestellt. Im Steinbruch Malapertus.
Ein Uhu im Steinbruch hatte zuletzt dazu geführt, dass das Vorranggebiet in Braunfels-Philippstein aus dem Regionalplan gestrichen wurde. Im Fall Blasbach heiße es offiziell, dass das lokalisierte Uhu-Brutpaar in die andere Richtung, weg von den Windrädern fliege.
"Die Argumentation ist unglaublich", findet Thomas Wagner. Das sei von der BI in einer der Stellungnahmen gegen das Vorhaben vorgebracht worden. Wagner: "Ich sehe da eine Ungleichbehandlung." "Irrelevant, kein signifikantes Tötungsrisiko" - keine der Schlussfolgerungen aus den Artenschutzvorprüfungen hält Anja Kling für plausibel.
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