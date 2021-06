4 min

Kanu-Verleiher sagen Alkohol den Kampf an

Boomt Kanufahren in diesem Jahr auch wieder? Die Verleiher in Wetzlar und Umgebung hoffen es. Hilft dabei eine Aktion gegen Alkohol am Paddel und ein Verweis auf Toiletten-Standorte?

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar