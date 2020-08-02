Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Sonntag, 02.08.2020 - 18:00
4 min

Kanufahren auf der Lahn, statt Urlaub in Europa

Kanufahren auf der Lahn, statt Urlaub in Europa. Die Bootsverleiher haben viel zu tun, können aber vermutlich den Verlust des Frühjahrs nicht ausgleichen.

Von Lothar Rühl
Großer Andrang: Kanufahren auf der Lahn ist derzeit der Renner und vielfach Urlaubsersatz. Foto: Lothar Rühl

Großer Andrang: Kanufahren auf der Lahn ist derzeit der Renner und vielfach Urlaubsersatz. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0rzkupv9Go2kgpl4tCP9vCxgynJ4tFKEuoTyyovjtn2IcovOGL2u3MJEyovjtozIcovjtMfB8pvO2nJIfMFOIpzkuqJWypvOmqTIbqPORMKI0p2AboTShMPOcovOxnJImMJ0tH29goJIlVTSfplOFMJymMKccMJjtLKIzVTEyoFODoTShYvORLKZtLzIeo21gMJ4tMTIlrzIcqPOxnJHtF2ShqKMypzkynJuypvOuovOxMKVtGTSbovO6qFOmpZB8pzIhYvNvI2ylVTuuLzIhVTIcozHtraImj6E0rzkcL2uyVR1cqTSlLzIcqTIlnJ4tMJyhM2ImqTIfoUDfVUIgVTSfoPOxnJHtDaIwnUIhM2IhVUc1VTWyq8BxoUEcM2IhVvjtLzIlnJAbqTI0VReQiUWaMJ4tJaqcozqyoPO2o20tF2ShqKMypzkynJttHz90LJ5uVTyhVSAioT1mYvORnJHtH2Scp29hVTmQcUIzqPOmolOaqKDfVTEup3ZtMKVtoJy0VTIcozIgVTWyp3AypzIhVRcunUWyp2Svp2AboUImplOuoUZtZwNkBFOlMJAbozI0YvORLJWynFOmLJttMKZtraIgVSA0LKW0VTygVR1unFOaLKVtozywnUDtp28tLKImYt==
ETyyVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOgLJAbqTHtMTIhVRguoaI2MKWfMJybMKWhVTIcozIhVTqynZB2pzyaMJ4tH3ElnJAbVTE1pzAbVTEcMFOFMJAboaIhMl4tDzymVSOznJ5ap3EyovOanJ5aVUc1ofBxL2umqPOhnJAbqUZtoJIbpv4tETShovObLJWyVTEcMFOZLJ5xMKAlMJqcMKW1ozptMJyhMFOzj7klVTEcMFOYLJ51qzIloJyyqTIlVTMlMKIhMTkcL2uyVRIhqUAwnTIcMUIhMlOaMKElo2MzMJ4fVTIlrfBxnTk0VSc3nJ5aMJjhVREypvOPMKElnJIvVTE1pzM0MFO3nJIxMKVtp3EupaEyov4tI2yyVTShMTIlMFOJMKWfMJybMKVtLKIwnPObLKDtMKVtMTyyVZBpLzIlLaYQiTAeqJ5ap2ucoTMyVUMiovNkZPNjZQNtEKIlolOvMJShqUWuM3DtqJ5xVTIlnTSfqTIhYvOBLJAbVTEyovOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVTE1pzAbVRAiqzyxVQR5VTuuqUEyovOnq2yhM2IfVUIhMPOmMJyhMFOYo2kfMJqyovO3o2AbMJ5fLJ5aVSA0o3WhnJIlqJ5aMJ4tqJ5xVSYQiTAeLaIwnUIhM2IhVUc1VTWyLKWvMJy0MJ4h
VxMunUW0MJ4tqz9hVSAwnUIfn2kup3AyovjtIzIlMJyhpl0tqJ5xVRWyqUWcMJWmLKImMzmQiTqyYPOTLJulqTIhVUMiovOYnKWwnTIhYPOYo21gqJ5yovO1ozDtFaIaMJ5xo3WaLJ5cp2S0nJ9hMJ4tq2yyVTEypvOGpT9lqTc1M2IhMPOvpzIwnTIhVToQiUVtMTSmVTqyp2SgqTHtFzSbpvO3MJpvYPOypzsQcT56qPOHnT9gLKZtF3W1MlO2o24tMTIlVRMcpz1uVRglqJ1ipl4tETyyp2HtE3W1pUOyovOgLJAbMJ4tMKE3LFOynJ4tEUWcqUEyoPOxMKZtFzSbpzImqJ1mLKE6MKZtLzIcVTyboFOuqKZh
Fotos
Großer Andrang: Kanufahren auf der Lahn ist derzeit der Renner und vielfach Urlaubsersatz. Foto: Lothar Rühl

Großer Andrang: Kanufahren auf der Lahn ist derzeit der Renner und vielfach Urlaubsersatz. Foto: Lothar Rühl

Start zur Kanutour auf der Lahn ist hier auf dem Kanu-Campingplatz Schloeck in Solms. Foto: Lothar Rühl

Start zur Kanutour auf der Lahn ist hier auf dem Kanu-Campingplatz Schloeck in Solms. Foto: Lothar Rühl

Kanufahren auf der Lahn statt Urlaub in fernen Ländern ist dieses Jahr angesagt. Foto: Lothar Rühl

Kanufahren auf der Lahn statt Urlaub in fernen Ländern ist dieses Jahr angesagt. Foto: Lothar Rühl

Die Paddel hängen bereit für die nächste Kanutour. Foto: Lothar Rühl

Die Paddel hängen bereit für die nächste Kanutour. Foto: Lothar Rühl

Start zur Kanutour auf der Lahn ist hier auf dem Kanu-Campingplatz Schohleck in Solms. Foto: Lothar Rühl

Start zur Kanutour auf der Lahn ist hier auf dem Kanu-Campingplatz Schohleck in Solms. Foto: Lothar Rühl

5
Gz9wnPO2o3Vtq2IhnJqyovOKo2AbMJ4tp2SbVTEcMFOPpzShL2uyVUAwnUqupabtMfB8pvOxnJImMKZtFzSbpv4tETyyVUqyM2qyMzSfoTIhMJ4tDaIwnUIhM2IhVTiQgz5hqTIhVT5cL2u0VUqcMJEypvOlMJyhM2Ibo2k0VUqypzEyov4tET9wnPOxMKW6MJy0VUAcozDtMTyyVSMypzkynJuypvO2o2kfVTWyp2Abj6EzqTyaqP4tETS2o24tn2ShovOuqJAbVSObnJkcpUNtF2SgoJIlMKVtqz9hVRkunT4tF2ShqFOcovOKMKE6oTSlVTIcovOZnJIxVUAcozqyov4tETyyVR1cqTSlLzIcqTIlVUAcozDtMTIlrzIcqPOmqTSlnlOuqKAaMJkup3EyqP4tF2SgoJIlMKVtnT9zMaDfVTEup3ZtMTyyVSAunKAiovOgnKDtMTIgVTcyqUccM2IhVRWio20tMJyhVTq1qTImVRIlM2IvozymVTWlnJ5aqP4tG2VtMKZtLJWypvOxMJ4tL29lo25uLzIxnJ5aqTIhVRIcoz5unT1yLKImMzSfoPOuqJMzLJ5aMJ4tn2ShovjtMTSmVUMypz1uMlOypvOdMKE6qPOho2AbVT5cL2u0VUc1VUAuM2IhYt==
ETRtM2yfqPOyplOhnJAbqPOhqKVtDaIwnUIhM2IhVTIhqTqyM2IhraIhMJugMJ4hVSGQcTqfnJAbVUqypzEyovOxnJHtDz9iqTHtM2IlnJAbqTI0VUIhMPOxnJHtDKImpfB8p3E1ozqyovOaMKAcL2u0MKDhVRImVUAcozDtEzSbpaEyovO6qFOxMJ4tH3EupaEjqJ5eqTIhVUc1VT9lM2ShnKAcMKWyovOiMTIlVTEcMFOOLzuioUIhMlOxMKVtF3IhMTIhVTSgVSccMJkjqJ5eqP4tDKIwnPOxnJHtFUyanJIhMJ1uj59hLJugMJ4tMz9lMTIlovOxLKZtEJ5aLJqyoJIhqPOxMKVtDzI0pzIcLzIlYvOOoTkyVSAcL2uypzuynKEmq2ImqTIhVUqypzEyovOhLJAbVTEyoFOPMJ51qUcyovOaMKWynJ5cM3DfVTEcMFODLJExMJjtMUIlL2ttMJyhVRu5M2yyozIvLJDtM2I6o2qyov4tDKIzVTEyovOQLJ1jnJ5apTmQcUE6MJ4fVTEcMFOdMJEypvOPMKElMJyvMKVtMTylMJg0VTShVTEypvOZLJuhVUIhqTIlnZBxoUDfVTqcLaDtMKZtLJkfMFOVj6EhMTHtqz9foPO6qFO0qJ4hVREcMFORqKAwnTIhVUIhMPOHo2yfMKE0MJ4topB8p3AyovOuoTkyVUc3MJxtH3E1ozEyovOaMKWynJ5cM3Dtq2IlMTIhYvNvI2ylVTuuLzIhVTI4qUWyoFO2nJIfVRSlLzIcqPOxqKWwnPOxnJHtFUyanJIhMKMipaAwnUWcMaEyovVfVTWyp2AbpzIcLaDtIT9vnJSmVRglqJptMTSmVUGQcTqfnJAbMFOUMKAwnZBxMaDfVTEuplOvnKZtH2Scp29hMJ5xMFOcoFOGMKO0MJ1vMKVtp2ywnTIlVTShnTSfqTIhVUqcpzDh
ETyyVRMlMJy6MJy0n2ShqKEyovOej7MhozIhVT5cL2u0VT1ynUVtnJ4tM3Wij59yovOUpaIjpTIhVTEcMFOSnJ53MJymqJ5aVTyhVTEuplOlnJAbqTyaMFOJMKWbLJk0MJ4tLKIzVTEyoFOKLKAmMKVtMKWbLJk0MJ4hVREcMFOSpzgfj6ElqJ5aVTyhVTgfMJyhMJ4tITIuoKZtMKWzo3WxMKW0VUc1p8BxqUcfnJAbMFOnMJy0YvNvI2ylVUqcp3AyovOho2AbVT5cL2u0YPO3nJHtMTSmVRcunUVtMJ5xMKDvYPOgMJyhqPOJLKEypvOHnT9gLKZtF3W1Ml4tI2IaMJ4tMTIlVRu5M2yyozI2o3WmL2ulnJM0MJ4tLzIfMJqyovOmnJHtMTIhVRAuoKOcozqjoTS0rvOcoFOGL2uinTkyL2ftnJ4tH29foKZtozywnUDtqz9foP4tEKZtM2yvqPO6q2SlVQR4ZPQQaTWypz5uL2u0qJ5ap23QgzqfnJAbn2IcqTIhVTS1MvOxMJ0tF3W1oJ9mYIOfLKE6YvORo2AbVTIlVTWyoTIaMFOhqKVtMJyhVRElnKE0MJjtMTIlVScyoUEjoZBxqUcyYvNvETyyVRS1p2kup3E1ozptnKA0VTq1qPVfVUAcozDtp2ywnPOJLKEypvO1ozDtH29bovOYpaIaVTIcozyaYvORMKW6MJy0VTqyLzHtMKZtqzyyoTHtDJ5lqJMyVUMiovOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTybpzIhVSIloTS1LvOcovOxMKVtFTIcoJS0VUMypzWlnJ5aMJ4tqJ5xVTg1paczpzymqTyaVTIcovOPo290VTuuLzIhVUqioTkyov4tVyAynKDtEzIlnJIhLzIanJ5hVTuuqPOxLKZtFJ50MKWyp3AyVTIho3WgVUc1M2Iho21gMJ4vYPOvMKWcL2u0MKDtIT9vnJSmVRglqJphVRSfoTIlMTyhM3ZtLaIwnTIhVTcyqUc0VTgynJ5yVRqlqKOjMJ4fVUAiozEypz4toJIcp3DtEzSgnJkcMJ4to2EypvODj6ElL2uyov4tVxygVR1ioJIhqPOeo21gMFOcL2ttqz9gVSAwnUWynJW0nKAwnPOhnJAbqPO3MJpvYPOmLJq0VTEypvOGo2uhVUIhMPOypzsQcT56qQbtVxyhVTEcMKAyoFOGo21gMKVtnKA0VTEuplOUMKAwnZBxMaDtMKE3LKZtLzImp2IlVTSfplOcoFOJo3WdLJulVv4tGJShVT1ypzg0YPOxLKAmVTEcMFOZMKI0MFOcovORMKI0p2AboTShMPOvoTIcLzIhVUIhMPOhLJAbVRSeqTy2nKGQcUEyovOmqJAbMJ4hVvOJo3VtLJkfMJ0tIfBxqTIlVT1cqPOcnUWyovOYnJ5xMKWhVUqioTk0MJ4toaIhVTIcovOPo290VT1cMKEyov4=
ETSmplOxqKWwnPOQo3WiozRtMJyhVTShMTIlMKZtHUIvoTyeqJ0tMTIhVRgcL2ftnJ4tMJyhMJ0tDz9iqPOuqJLtMTIlVRkunT4tp3IwnTIhYPOvMKA0j6E0nJq0VTS1L2ttJaqcL2gyoP4tDzIcVQtjVSOlo3cyoaDtMTIlVRShMaWuM2IhVTqynTHtMKZtqJ0traqynFODMKWmo25yov4tEaYQiTuypvObLKDtMJyhVRShpaIzMKVto2M0VToQiUVtoJIbpzIlMFODMKWmo25yovOPo290MFOlMKAypaMcMKW0YPO3MJaQalOJLKEypvOYpaIaYvOYpaIgo3ZtqJ50MKWbj6EfqPN3AFOYLJ51plOgnKDtZwpjVSOfj6E0rzIhYvORnJHtIz9lp2ywnUEmoJUQa25unT1yovO3MJqyovOQo3McMPNkBFOfLKAmMJ4tMKZtozywnUDtraHfVTEup3ZtMTyyVRqlo8BsLz9iqTHtoJy0VTWcplO6MJuhVSAcqUcjoZBxqUcyovO6qJ0tEJyhp2S0rvOeo21gMJ4hVPWKnKVtLzIxnJIhMJ4tqTIcoUqynKAyVQRjZPOAMJ5mL2uyovOaoTIcL2u6MJy0nJpvYPOlMJAbozI0VTEypvOYpaIgo3ZgD2uyMvO2o3VhVREypacynKDtp2IcVTEcMFOPqJAbqJ5aVTWynFOyqUquVQpjVSOlo3cyoaDtMTImVZBpLzkcL2uyov4=
GaIlVTEcMFOVj6EfMaEyVTEypvN8LaVtYm5Po290MFOcoFOSnJ5mLKE6
H2IcovOYo2kfMJqyVSc3nJ5aMJjtqz9hVSWiqTShLFOvMKElMJyvqPN2AFOPo290MFOgnKDtMKE3LKZtj7kvMKVtZwNjVSOfj6E0rzIhYvOSpvO2MKW3MJymqPOxLKWuqJLfVTEup3ZtMKVtqz9lVQZ3VRcunUWyovOgnKDtMTIgVRkunT50o3IlnKAgqKZtoJy0VRAuoKOcozptLzIao25hMJ4tnTSvMF4tEfB8pvOxMJ4tDKIaqKA0VT1yoTEyqPOypvOynJ5yovObo2uyovOPqJAbqJ5ap3A0LJ5xYvNvETyyVRguoaIzLJulMKVtMfB8nTkyovOmnJAbVTWyMaWynKDfVTEup3Ztp2yyVT51ovO3nJIxMKVtLKIzVTEcMFOZLJuhVUIhMPOxMJ4tD2SgpTyhM3OfLKE6VTiQgz5hMJ4vYPOvMKWcL2u0MKDtJaqcozqyoPjtMTIlVTIvMJ5molOypzMlMKI0VZB8LzIlVTEcMFOjo3AcqTy2MFOSoaE3nJAeoUIhMlOcp3DhVRWynFOxMJ4tIKWfLKIvMKWhVUAynTHtMKVtMJyhVTuinTImVSMypzShqUqipaE1ozqmLzI3qKAmqUAynJ4fVTEyoz4tp2yyVTucMJk0MJ4tp2ywnPOuovOxnJHtFUyanJIhMKWyM2Ifov4tDKIwnPOypvObLKDtoaIlVTEcMFOVj6EfMaEyVUAynJ5ypvOPo290MFOcoFOSnJ5mLKE6YPO1oFOxMJ4tIz9lp2AbpzyzqTIhVTqyofB8M2IhVUc1VTiQgz5hMJ4h
VxEcMFOZMKI0MFOmnJ5xVTMlj7kbMKVtnJ5mVRS1p2kuozDtM2IzLJulMJ4hVRcyqUc0VTymqPOxnJHtIT91pvOuqJLtMTIlVRkunT4tMTIlVRIlp2S0rvOzj7klVTEcMFOIpzkuqJWmpzIcp2HvYPOzLKAmqPOypvOmMJyhMFOSpzMunUW1ozqyovO6qKAuoJ1yov4tVyqcpvOgLJAbMJ4tMJyhVTWyp3AypzImVRqyp2Abj6EzqPOuoUZtqz9lnTIlVvjtMaWyqKDtp2ywnPOnq2yhM2IfYvOGolObLKDtMTyyVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFO3MJ5cM3A0MJ5mVTEyovOYLJ51qzIloTIcnTIlovOyqUquplOUqKEyplOaMJWlLJAbqP4tJaIaoTIcL2ttq2SloaDtMKV6VPWKMJ5hVTEcMFO6q2IcqTHtD29lo25uYIqyoTkyVTgioJ10YPOanJW0VTEuplOzj7klVTEcMFOPpzShL2uyVTIwnUEyVSAwnUqcMKWcM2gynKEyovVhVREiL2ttMKVtnT9zMaDfVTEup3ZtMKZtMTyyp2HtHfB8L2geMJulVTEypvOOoaA0MJAeqJ5aMJ4tnJ4tp28tnT9bMJ0tGJUQalOhnJAbqPOanJW0Yt==
ETSmVSOip2y0nKMyVTShVTEypvODLJ5xMJ1cMFOmnJIbqPOXqJkcMJ4tF3W1p2Htqz9hVTEypvOUMKAwnZBxMaEmoTIcqUIhMlOvMJxtGTSboaEiqKWmVPuZLJuhqTSfYIWiqTtcVTyhVTEcMKAyoFOALpBsMFOhnJAbqP4tETIlrzIcqPObj6E0qTIhVUAynJ5yVR1cqTSlLzIcqTIlVUMcMJjtraHtqUIhYPO3MJyfVTEypvOJMKW3LJk0qJ5ap2S1MaquozDtnT9wnPOcp3DtqJ5xVTEcMFOVrJqcMJ5yoJUQa25unT1yovOapz/Qa2IhVRIcoaAuqUbtMKWzo3WxMKW0MJ4hVREiL2ttMTyyVScunTjtMTIlVRW1L2u1ozqyovOej7MhozHtMTSmVT5cL2u0VUqyqUEgLJAbMJ4hVRImVTqyLzHtMJyhMFOyrUElMJ0tnT9bMFOBLJAbMaWuM2HfVTEcMFOZLJuhqT91paZtLJg0qJIfoPOuozqyp2ywnUEmVTEypvOVrJqcMJ5ypzIaMJkhVT5cL2u0VTgioKOfMKE0VTIlMfB8oTkyovOej7MhozHhVSqcMFOmMJyhVSIhqTIlozIboJIhVUc1oFOSozEyVTEypvOGLJymo24tqJ50MKVtMTIgVSA0pzywnPO3nKW0p2AbLJM0oTywnPOuqKZtMTIgVRcunUVtnTIlLKImVTgioJ1yYPOmMJxtoz9wnPO2j7MfoTyaVT9zMzIhYvOSplOzMJufqTIhVTIcozMuL2ttMTyyVRqlqKOjMJ5lMJymMJ5xMJ4hVREcMFOdMKE6nJqyovOPqJAbqJ5aMJ4tqz9hVUc3MJxto2EypvOgMJulVSOypaAiozIhVUMypaIlp2SwnUEyovOynJ5yovObo2uyovOOqJM3LJ5xYPOxMKVtMTyyVR1cqTSlLzIcqTIlVUA0LKWeVTMipzEypzHh
Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Solms Wetzlar,-stadt Wetzlar
Kommentare
nach oben