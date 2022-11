Karten für "Guten Tag, liebes Glück" gewinnen

Max Raabe & Palast Orchester spielen am 5. Dezember in der Buderus-Arena Wetzlar ihr neues Programm "Guten Tag, liebes Glück". (© Gregor Hohenberg_presse)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Max Raabe & Palast Orchester sind mit ihrem aktuellen Programm "Guten Tag, liebes Glück" am Montag, 5. Dezember, in Wetzlar in der Buderus-Arena zu Gast. Im Gepäck: "Raabe-Pop"-Titel, die geschickt verwoben werden mit alt-geliebten und neu entdeckten Liedern aus den 1920er- und 30er-Jahren und Lieder aus dem neuen MTV-Unplugged-Album.

Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt es zu Preisen zwischen 30,40 Euro und 75,50 Euro unter www.s-promotion.de, der Tickethotline 06073-722740 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

"Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein" ist inzwischen ein geflügeltes Wort geworden. Max Raabe schrieb die Zeile für das Lied "Guten Tag, liebes Glück". Nun ist "Guten Tag, liebes Glück" Titel des neuen Konzertprogramms von Max Raabe & Palast Orchester.

Dazu erschien im November das Album "Max Raabe & Palast Orchester MTV Unplugged". Zu dieser besonderen Live-Produktion lud sich das Ensemble Künstler ein, die man nicht sofort mit ihm in Verbindung gebracht hätte. Zwar sind in Wetzlar die MTV-Gäste Herbert Grönemeyer, Samy Delux oder auch "Mr. Lordi" nicht dabei, aber ihre Lieder werden gespielt.

Einsendeschluss ist am Donnerstag

Zusammen mit den Veranstaltern verlost diese Zeitung drei mal zwei Karten für das Konzert mit Max Raabe. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sollte eine E-Mail mit dem Stichwort "Max Raabe" sowie seiner Adresse und einer Rückrufnummer an folgende Adresse senden: lokalredaktion-wnz@vrm.de.

Einsendeschluss für die Kartenverlosung ist Donnerstag, 24. November, um 12 Uhr. Die Gewinner werden im Anschluss telefonisch benachrichtigt und die Karten an der Abendkasse hinterlegt.

Hinweis: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung Ihrer Daten, die Sie uns dazu zur Verfügung stellen, für die Aktion durch uns bereit und erlauben uns deren Weitergabe an den Stifter des Preises im Gewinnfall. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.