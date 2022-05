Karten für Hubert von Goisern in der Wetzlarer Buderus-Arena gewinnen

Hubert von Goisern kommt nach Wetzlar. Foto: Stefan Wascher

WETZLAR - Hubert von Goisern gastiert am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr in der Wetzlarer Buderus-Arena. Von den Anfängen als Alpenrocker mit dem "Hiatamadl" über seine Expeditionen nach Tibet und Afrika, die Linz-Europa-Tour auf einem umgebauten Lastschiff bis zu "Brenna tuats guat" - von Goisern hat nie das gemacht, was von ihm erwartet wurde, und war damit erfolgreich. Im Frühjahr 2020 war er mit seiner Band im Studio, im Wald, in improvisierten Konzertsälen, er hat virtuose Gastmusiker eingeladen - entstanden ist ein dynamisches, freudvolles und kritisches Album "Zeiten & Zeichen". Diese Zeitung verlost sechs mal zwei Karten für das Konzert in Wetzlar: Senden Sie uns unter dem Stichwort "Hubert von Goisern" eine Mail an lokalredaktion-wnz@vrm.de. Bitte vergessen Sie nicht, Namen, Adresse und Telefonnummer anzugeben. Einsendeschluss ist Mittwoch, 25. Mai. Gewinner werden benachrichtigt. Wer kein Glück hat: Eintrittskarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.kbemmert.de.