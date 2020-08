Karten fürs Freibad unbedingt online kaufen

Jetzt teilen:

Wetzlar (pre). Wir bestellen Schuhe und Pizza längst online. Aber Eintrittskarten fürs Freibad im Internet kaufen? Das ist einigen Menschen offenbar zu aufwendig.

Im Freibad Domblick haben die Mitarbeiter in den vergangenen Tagen einen großen Andrang auf die Handkasse erlebt. Seit Wiedereröffnung des Bades gilt im Freibad ein Online-Ticketing-System. An der Handkasse am Eingang wird nur eine beschränkte Zahl Karten herausgegeben - für Menschen ohne Internetzugang, Mitglieder der Feuerwehr, Inhaber von Wetzlar-, Ehrenamts- oder Jugendleitercard.

Vor allem am vergangenen heißen Wochenende sei der Andrang auf die Handkasse sehr groß gewesen, sagt Dominic Proch, Leiter der Wetzlarer Bäder. Es habe sich großteils aber nicht um Gäste gehandelt, für die der Karten-Direktverkauf gedacht sei, etwa, weil ihnen der Internetanschluss fehle. "Denn manche haben, nachdem wir sie abgewiesen haben, zum Smartphone gegriffen und ein Online-Ticket gekauft." Proch bittet Besucher, ihre Eintrittskarten immer online zu kaufen und die Möglichkeit des Kaufs vor Ort wirklich denjenigen Menschen zu überlassen, für die er explizit vorgesehen ist.