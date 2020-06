Kassierer nach Griff in Vereinskasse verurteilt

Jetzt teilen:

WETZLAR (ehub). Ein 27-jähriger Mann hat vor dem Wetzlarer Amtsgericht gestanden, als ehrenamtlicher Kassierer einer Betriebsgemeinschaft über einen Zeitraum von anderthalb Jahren insgesamt über 2600 Euro aus der Vereinskasse für private Zwecke abgezweigt zu haben.

Wegen Untreue wurde der bislang nicht vorbestrafte junge Mann zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt, die unter Auflagen für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als spürbare Sanktion hat er in den nächsten Monaten insgesamt 150 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Zudem muss er den Schaden wiedergutmachen.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte zwischen Januar 2018 und Juli 2019 in insgesamt 45 Fällen jeweils kleinere Beträge aus dem Vereinsvermögen entnommen und bis zum heutigen Zeitpunkt nicht zurückbezahlt haben.

Das Gericht unter Vorsitz von Richter Konrad Velten folgte bei seinem Urteil der Einschätzung von Anklagevertreter Jens Zabbée, dass der 27-Jährige teilweise gewerbsmäßig handelte und daher eine Mindeststrafe von sechs Monaten zu verhängen war.

Der Angeklagte hatte sich nach Auffassung der Juristen durch die wiederholten Taten eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang verschafft. So hatte der aktuell von Arbeitslosengeld und elterlicher Unterstützung lebende Mann immer wieder Bargeldbeträge zwischen 30 und 200 Euro an Geldautomaten im Kreisgebiet abgehoben. Da er als Kassierer der 80 Mitglieder umfassenden Betriebsgemeinschaft über Kontovollmacht verfügte und im Besitz einer Kontokarte war, konnte er die Barabhebungen selbständig und alleine vollziehen. Mit dieser Karte zahlte er auch hin und wieder kleine Einkäufe in Lebensmittelmärkten, Kraftstoffe an Tankstellen sowie Restaurantbesuche.

Mahnungen

im Büro gefunden

Zwei Mal wurden größere Geldbeträge entnommen: für Zuzahlungen zu einer Weihnachtsfeier in einem Wetzlarer Restaurant und einem Tagesausflug mit einem Busunternehmen entnahm er insgesamt fast 800 Euro. Diese Beträge leitete er allerdings nicht an die Firmen weiter. Mahnungen dieser Firmen wurden dann später in seinem Büro gefunden, als er an seiner Arbeitsstelle durch Unregelmäßigkeiten und gehäufte Krankmeldungen auffiel.

Nach Entdeckung der Schwindeleien hatten sich Arbeitgeber und der Angeklagte auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses geeinigt.

"Ich kann das nicht abstreiten, das ist eine klare Sache. Ich kann mich nur entschuldigen", begann der ohne Rechtsanwalt vor Gericht erschienene Angeklagte seine Einlassung zu den Vorwürfen. Aus Angst vor einer Kassenprüfung habe er sich immer wieder krankgemeldet. Als Motiv gab er an, in dem Tatzeitraum Alkoholprobleme gehabt zu haben. Nähere Angaben hierzu machte er nicht.

Der junge Mann präsentierte sich auf der Anklagebank äußerst wortkarg, er wirkte angespannt und nervös. Das Urteil akzeptierte er noch im Gerichtssaal. Im Hinblick auf die Schadenswiedergutmachung kündigte er an, dass ihm möglicherweise sein Großvater Geld leihe, damit er die veruntreuten Mitgliedsbeiträge an die Betriebsgemeinschaft zurückzahlen könne. Im Gerichtssaal anwesende Vorstandsmitglieder berichteten am Rande der Verhandlung, dass die ausstehenden Rechnungen für Weihnachtsfeier und Busausflug nach Bekanntwerden der versäumten Zahlungen unverzüglich vom Verein beglichen wurden.