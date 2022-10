Katharina Kremp stellt ihren Debütroman in der Wetzlarer

Jetzt teilen:

WETZLAR - "Das Leuchten einer Winternacht" heißt der Debütroman von Katharina Kremp. Am Freitag, 21. Oktober, stellt die 1982 geborene Wetzlarerin, ihr Erstlingswerk im Rahmen einer Lesung vor.

Seit Cassie ihre Eltern bei einem tragischen Autounfall verlor, meidet sie Beziehungen zu anderen Menschen.

Das Buch, ein Liebesroman, erzählt die Geschichte einer jungen Studentin, deren Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Seit dem tragischen Ereignis ist im Leben der Protagonistin nichts mehr so, wie es einmal war. Cassie, so ihr Name, schottet sich von der Umwelt, den Menschen ab, meidet Beziehungen und Kontakte, versucht keine Gefühle zuzulassen. Dann trifft sie auf Juan, der sich nicht so leicht abwimmeln lässt und schließlich einen Zugang zu Cassies Gefühlen und ihrem Herz findet.

Klingt wie ein klassischer Liebesroman, ist auch einer, samt der dazugehörenden Irrungen und Wirrungen und vielen Emotionen. Erzählt wird die Handlung abwechselnd aus der Perspektive von Cassie und Juan. So gelingt es, den Leser noch stärker in die Handlung einzubinden. Die jeweiligen Kapitel sind relativ kurz gehalten, sprachlich besticht der Roman durch einen leicht zu lesenden Stil. Immer wieder führt die Autorin die Leser hin zu den Gedanken und Gefühlen der handelnden Personen. Durch die im Präsens gehaltenen Innenansichten, die immer wieder eingeflochten werden, wird der Leser eingeladen, sich mit Cassie und Juan zu identifizieren.

Spannend und modern geschrieben, ist dieser Roman sicherlich ein Muss für alle Fans des Genres. Das Buch, erschienen bei Books on Demand, ist für 11,99 Euro im Handel erhältlich.

Die Lesung findet am Freitag, 21. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek in Wetzlar (Bahnhofstraße 6) statt. Musikalisch begleitet wird Katharina Kremp dabei von Sebastian Barwinek. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.