Käthe-Kollwitz-Schule ist Schwerpunktschule des Landesprogramms für junge Geflüchtete

In der InteA-Klasse der Käthe-Kollwitz-Schule in Wetzlar lernen junge Geflüchtete die deutsche Sprache.

Wetzlar. Innerhalb von zwei Schuljahren sollen junge Geflüchtete im Alter von 16 bis 20 Jahren an Berufsschulen Deutsch lernen und gleichzeitig einen Hauptschulabschluss schaffen, um damit eine Ausbildung oder eine Berufstätigkeit zu beginnen.

Unter dem Motto "Integration durch Abschluss und Anschluss (InteA)" wurden 2015 die InteA-Klassen vom hessischen Kultusministerium ins Leben gerufen. Inzwischen ist die Zahl der jungen Geflüchteten zurückgegangen. Deshalb werden die Klassen an der Theodor-Heuß-Schule und Werner-von-Siemens-Schule in Wetzlar sowie an den Gewerblichen Schulen Dillenburg nicht weitergeführt.

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 ist die Käthe-Kollwitz-Schule (KKS) in Wetzlar Schwerpunktschule für das Landesprogramm InteA für den Lahn-Dill-Kreis geworden. "Für unsere Schule spricht sowohl die langjährige Erfahrung und die Eignung der Lehrkräfte als auch der zentral gelegene Standort in der Stadt Wetzlar", sagt Schulleiterin Monika Lehr. Sie selbst unterrichtet in den InteA-Klassen. In ihrem Unterricht sitzt untern anderen die 17-jährige Helen Safar-Mahd, die vor acht Monaten aus dem Irak nach Mittelhessen kam. "Ich will Deutsch lernen, weil ich jetzt in Deutschland lebe", sagt die Schülerin. Später möchte sie einmal einen medizinischen Beruf erlernen, vielleicht auch Medizin studieren.

Ein Jahr ist Harun Akyuz in Solms zu Hause. Der 18-Jährige kam aus der Türkei. Auch er möchte die deutsche Sprache besser kennenlernen, um im kommenden Jahr eine Ausbildung als Elektroniker zu beginnen. "Das Konzept für InteA-Klassen richtet sich vor allem an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Jugendliche, Zuwanderer und Spätaussiedler im Alter von 16 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Ziel ist es, den Jugendlichen über ein intensives Sprachprogramm Grundlagen zu vermitteln und dadurch eine berufliche Perspektive zu ermöglichen", erläutert die Schulleiterin.

In mindestens 28 Wochenstunden werden den jungen Menschen grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache vermittelt. Neben den Lehrkräften kommt eine Sozialpädagogin zum Einsatz, die durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration finanziert wird.

Der Zugang der Schüler zum Programm InteA erfolgt über das regionale Aufnahme- und Beratungszentrum am Staatlichen Schulamt in Weilburg.

Schulleiterin Lehr freut sich über die Erfolge der Klassen: "Von den 24 Absolventen des Schuljahres 2019/2020 werden viele eine weiterführende Schule besuchen und streben höhere Bildungsabschlüsse an. Es gibt sowohl Schüler, die die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung zum Erreichen eines Hauptschulabschlusses anstreben, als auch Lernende, die die zweijährige Berufsfachschule zum Erreichen eines Mittleren Abschlusses oder sogar die Fachoberschule oder das Gymnasium besuchen", so Lehr. Einige Schüler werden eine Berufsausbildung im Bereich Bauzeichner, Koch oder zum Altenpflegehelfer beginnen.