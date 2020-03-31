Dienstag,
31.03.2020 - 23:00
2 min
Kein Bedarf an Erntehelfern im Lahn-Dill-Kreis
Aufgrund der Corona-Krise ist die Spargel- und Erdbeerernte in Gefahr, denn es fehlen Erntehelfer. Im Lahn-Dill-Kreis sind die Landwirte von dieser Sorge jedoch nicht betroffen.
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
CTV+I2I0rzkupv9UnJKQa2IhCP9vCxS1MzqlqJ5xVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtnKA0VTEcMFOGpTSlM2IfYFO1ozDtEKWxLzIypzIloaEyVTyhVRqyMzSbpvjtMTIhovOyplOzMJufMJ4tEKWhqTIbMJkzMKVtnJ0tGTShMP4tFJ0tGTSbov1RnJkfYHglMJymVUAioTkyovOxnJHtGTShMUqcpaEyVUMiovOxnJImMKVtH29lM2HtnzIxo2AbVT5cL2u0VTWyqUWiMzMyovOmMJyhYvORnJImVTIlM2SvVUc1oJyhMTImqPOynJ5yVR5uL2uzpzSaMFOvMJygVRWuqJIloaMypzWuozDtE2yyj59yov9KMKE6oTSlY0EcoTjh
I2IhnJptH29hMTIln3IfqUIlMJ4tCTWlVP8+nJ0tF3WynKAaMJWcMKD=
VxygVRkunT4gETyfoP1YpzIcplOanJW0VTImVTguqJ0tH29hMTIln3IfqUIlMJ4vYPOypzgfj6ElqPOALKW0nJ4tH2SgMKZtqz9gVSMypzWuozDhVSc1VTWyp2SaqTIhVSAiozEypzg1oUE1pzIhVUeQcTufMJ4tMJWyovOGpTSlM2IfVUIhMPOSpzEvMJIlMJ4hVRygVRglMJymM2IvnJI0VTqyLzHtMKZtp3EuqUExMKAmMJ4tqz9lVTSfoTIgVREuqJIlM3YQiT4gVUIhMPOOL2gypzMfj6EwnTIhVUAiq2yyVRqyqUWynJEyLJ5vLKHtYFObLKIjqUCQcTAboTywnPOKMJy6MJ4tqJ5xVRqypaA0MF4=
EJyhMFOGqTS0nKA0nJffVTEcMFO2o3VtqzyypvOXLJulMJ4tMKWmqTIfoUDtq3IlMTHfVUqynKA0VToQiUVtMTIhVRkunT4gETyfoP1YpzIcplOlqJ5xVQV2VQNjZPOVMJg0LKVtoTShMUqcpaEmL2uuMaEfnJAbVTqyoaI0raEyplOZLJ5xVTS1pl4tHaIhMPNkAlNjZQNtFTIeqTSlVTEuqz9hVUAcozDtMTIgozSwnPORLKIypzqlj7khoTShMPO1ozDtpaIhMPN5ZQNjVRuyn3EupvOOL2gypzkuozDhVRI0q2RtAwNjZPOVMJg0LKVtMTS2o24tq2IlMTIhVToQiUVtE2I0pzIcMTHtM2IhqKE6qP4tETShMJWyovOanJW0VTImVUIhqTIlVTShMTIlMJ0toz9wnPOFLKOmVPuwnKWwLFNkZQNjVRuyn3EupvxfVRuuMzIlVUAiq2yyVR1unKZtqJ5xVRwQiTkmMJ5zpfB8L2u0MF4tHaIhMPNmZPOVMJg0LKVtp3EynTIhVToQiUVtMTIhVRShLzS1VUMiovOYLKW0o2MzMJkhVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aYt==
FJ0tHzS1oFOUnJKQa2IhVTwQcUE0MJ4tp2ywnPOgMJulMKWyVR1yoaAwnTIhVTSfplOSpz50MJuyoTMypvOaMJ1yoTEyqPjtLzIlnJAbqTI0VSAuoJImYvOSpvObLJWyVTEcMFOOozMlLJqyovO6qJ7QcTAbp3DtLJ4tDzI0pzyyLzHtnJ0tGTShMTglMJymVRqcMpBsMJ4tqJ5xVTygVRkunT4gETyfoP1YpzIcplO3MJy0MKWaMJkynKEyqPjtnTyypvObLJWyVTImVTSvMKVtn2IcozHtHfB8L2ggMJkxqJ5aMJ4tqz9hVRWuqJIlovOaMJqyLzIhYvOSpvOmL2ufnJKQa2HtMTSlLKImYPOxLKAmVTyhVTEcMKAyovOUMJWcMKEyovOxMKW6MJy0VTgynJ5yVUc1p8BxqUcfnJAbMJ4tEKWhqTIbMJkzMKVtM2IvpzS1L2u0VUsQiUWxMJ4hVREcMFOOozMlLJqyovOxMKVtMaWynKqcoTkcM2IhVRuyoTMypvObLJWyVTIlVT51ovOuovOxnJHtF29foTIaMJ4tnJ4tMTIlVSqyqUEypzS1VUqynKEypzqyoTIcqTI0YPOxo3W0VTqyLzHtMKZtoJIbpvOPMKElnJIvMFjtMTyyVSAiozEypzg1oUE1pzIhVTShLzS1MJ4tq8B8pzEyov4=
DKIwnPOAnJkwnTWuqJIlovOmMKE6MJ4tLKIzVRSlLzIcqUAepfBxMaEyVTS1plOxMJ0tG3A0MJ4=
DzImqZBxqTyaMJ4tn2ShovOxnJImVTS1L2ttMTIlVSAioT1mMKVtG3W0p2kuozE3nKW0VSWynJ5ypvOAMJ56YvOSpvO3MJymqPOdMJEiL2ttMTSlLKIzVTucovjtMTSmplOuqJAbVTyhVTEyovOapfB2j59ypzIhVR1coTAbqzyynTWyqUWcMJWyovOOpzWynKEypvOuqKZtMTIhVZB2p3EfnJAbMJ4tGzSwnTWupzmQcT5xMKWhVUqcMFODo2kyovOuozqyp3EyoTk0VUAynJIhYvNvI2yyVTImVTWynFOxnJImMJ4tDzI0pzyyLzIhVTS1p3AcMJu0YPOeLJ5hVTywnPOdMKE6qPOuoTkypzEcozqmVT5cL2u0VUAuM2IhYvV=
EJyhMFO3MJy0MKWyVRShMaWuM2HtLzIcVTIcozIgVRkyqJ5ypvOZLJ5xq2ylqPjtMTIlVTyhVTgfMJyhMKWyoFOIoJMuozptLKIwnPOGpTSlM2IfVTShLzS1qPjtMKWaLJVfVTEup3ZtMTIlVRWco2WyqUWcMJVtoaIlVTMyp3Euozqyp3EyoTk0MFOAnKEupzWynKEypvObLKDtqJ5xVTgioKOfMKE0VTS1MvOGLJymo25epfBxMaEyVUMypaccL2u0MKDh